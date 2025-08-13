颱風楊柳來襲花蓮海岸掀大浪 派員監看公路安全

颱風楊柳來襲，花蓮海岸掀起陣陣大浪，濱海公路省道台11線61至63K人定勝天路段，浪高恐8公尺以上，將衝擊公路行車安全，公路局已派員進駐監看；岸巡隊也派出人車巡察海岸。

公路局東區養護工程分局花蓮工務段今天表示，台11線61K至63K人定勝天路段，根據中央氣象署情資，目前預期浪高8公尺以上濤浪，為防止海岸長浪衝擊公路行車安全，於颱風警報期間已派員進駐監看，必要時不排除實施短暫性道路管制。

公路局呼籲用路人，颱風警報期間行駛臨海道路易受強風及長浪衝擊影響行車安全，建議避免行駛以維護安全，並請用路人隨時注意公路兩側設立的公路資訊看板（CMS），事先作好行程規劃。

工程分局楊姓人員說，從今天早上9時至下午3時，在現場觀測浪高和邊坡落石，每小時回報，預防意外發生。

另外，海巡署第一二岸巡隊石梯安檢所長吳偉晨接受中央社記者訪問表示，石梯漁港有94艘漁船入港避颱，浪況目前達大浪等級，上午派出1車4人巡察工作，呼籲漁民及民眾，颱風侵襲期間勿前往港區或海岸邊逗留，確保安全。