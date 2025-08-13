楊柳暴風圈觸及高雄陸地估午後風雨增強 陳其邁：非必要勿外出
高雄市長陳其邁今天上午透過臉書提醒楊柳颱風暴風圈清晨觸及高雄陸地，預計午後風雨逐漸增強，籲民眾颱風期間「非必要不出門」，並嚴加防範強風豪雨可能帶來的災害。
陳其邁上午先到燕巢海成抽水站視察防汛整備情況，隨後在臉書發文指出，高雄已列為颱風陸上警戒區域，受颱風外圍環流影響，各地已出現間歇性降雨與強勁陣風。
根據觀測資料，截至上午，彌陀區測得最高瞬間風速每秒11.6公尺、平均風速達6級，其次為梓官、小港、林園及旗津等沿海地區，梓官瞬間風速一度達8級。
降雨方面，氣象署統計，過去24小時累積雨量以美濃區48毫米最多，其次為內門32毫米、旗山31毫米，氣象局對高雄平地與山區同步發布大豪雨特報，預估整體累積雨量上看600毫米，並警告山區須嚴防坍方、落石、土石流與山洪暴發，低窪地區須防淹水。
部分地區平均風力可能超過9級，陣風上看11級，應避免戶外活動，防範路樹、老舊建物或固定物因強風損毀造成危害，行車如遇強大風雨，應找安全地點停車避風，留意大眾運輸停駛、國道與高架道路封閉或降速訊息。
颱風期間切勿進入山區及河川活動，勿前往海邊戲水觀浪、釣魚或從事海上活動，加強戶外廣告招牌、花盆、住宅懸掛物、屋頂水塔的固定措施，堆置砂包或安裝防水閘門可聯繫所在地區公所，了解砂包領取地點及回收。
