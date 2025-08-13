楊柳暴風圈觸及高雄陸地估午後風雨增強 陳其邁：非必要勿外出

快訊

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄市長陳其邁今早到燕巢視察海成抽水站。圖／高市府提供
高雄市長陳其邁今天上午透過臉書提醒楊柳颱風暴風圈清晨觸及高雄陸地，預計午後風雨逐漸增強，籲民眾颱風期間「非必要不出門」，並嚴加防範強風豪雨可能帶來的災害。

陳其邁上午先到燕巢海成抽水站視察防汛整備情況，隨後在臉書發文指出，高雄已列為颱風陸上警戒區域，受颱風外圍環流影響，各地已出現間歇性降雨與強勁陣風。

根據觀測資料，截至上午，彌陀區測得最高瞬間風速每秒11.6公尺、平均風速達6級，其次為梓官、小港、林園及旗津等沿海地區，梓官瞬間風速一度達8級。

降雨方面，氣象署統計，過去24小時累積雨量以美濃區48毫米最多，其次為內門32毫米、旗山31毫米，氣象局對高雄平地與山區同步發布大豪雨特報，預估整體累積雨量上看600毫米，並警告山區須嚴防坍方、落石、土石流與山洪暴發，低窪地區須防淹水。

部分地區平均風力可能超過9級，陣風上看11級，應避免戶外活動，防範路樹、老舊建物或固定物因強風損毀造成危害，行車如遇強大風雨，應找安全地點停車避風，留意大眾運輸停駛、國道與高架道路封閉或降速訊息。

颱風期間切勿進入山區及河川活動，勿前往海邊戲水觀浪、釣魚或從事海上活動，加強戶外廣告招牌、花盆、住宅懸掛物、屋頂水塔的固定措施，堆置砂包或安裝防水閘門可聯繫所在地區公所，了解砂包領取地點及回收。

楊柳颱風暴風圈已觸及高雄陸地，市長陳其邁呼籲非必要勿外出。圖／翻攝自陳其邁臉書
相關新聞

楊柳來襲…高雄5百貨宣布暫停營業 觀浪最高罰25萬元

颱風天不避災，觀浪、逛百貨公司的情形時有所聞，海洋委員會主委管碧玲昨特別宣布，取締颱風中觀浪，將採「媒體公開勸導、現場逕...

影／三仙台「鏡頭君」楊柳颱風天上工…頂14級風 網友喊：兄弟別怕

中颱「楊柳」外圍環流今早觸陸，中心預計今天中午登陸台東，早上7點起開始狂風暴雨，海邊掀起逾3公尺滔天巨浪，東海岸測得10...

影／楊柳颱風襲台！蘭嶼14級狂風暴雨 鄉民：樹都吹到鞠躬90度了

楊柳颱風外圍環流今早接觸台東陸地，其中蘭嶼首當其衝，早上7點50分觀測到14級陣風，島上狂風暴雨，椰油國小老師顏子矞PO...

別白跑一趟！楊柳攪局 大稻埕夏日節煙火秀今晚取消

受中颱楊柳影響，儘管北市今正常上班課，不過原定今晚大稻埕夏日節施放第二場次煙火，因北市區陣風約8-9級，超出煙火施放標準...

楊柳颱風將登陸花蓮近3千人撤離 和仁車站恐發布土石流紅色警戒

楊柳颱風來勢洶洶，花蓮近3千人撤離，大部分居民選擇依親到親友家避難，目前南區有5處道路與橋梁封閉、市區1處道路封閉。颱風...

影／「楊柳」掀6米巨浪 太麻里海邊清淤機具遭浪擊

中颱「楊柳」預計今天中午中心台東登陸，海面風浪增強，太麻里沿岸掀起6米巨浪，曙光園區岸邊清淤機具，不時遭一波波浪擊，情況...

