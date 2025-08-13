楊柳颱風擺枝…高雄仁武4738戶停電 原因卻是人為
楊柳颱風接近台灣，中央氣象署預計中午自台東登陸，高雄已列為陸上警戒區域，今天上午9時，高雄氣象站在彌陀測得平均風速已達6級、梓官蚵仔寮站的瞬間風速更達8級。今天上午在高雄市仁武區出現停電，造成4738戶停電近1小時。
高雄市政府表示，今天午後風雨逐漸增強，要民眾非必要不要出門。
高雄氣象站提醒，楊柳颱風今天午後可能對高雄市局部地區，帶來平均風9級以上或陣風11級以上，尤以沿海地區將出現強風；山區將有局部豪雨或大豪雨，須防雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石、土石流及山洪暴發。
高雄市那瑪夏區應變中心迅速啟動防災應變機制，軍警消和區公所人員昨天起緊急動員，對可能發生土石流及山崩潛勢區，展開預防性撤離行動，撤離550名居民。據應變中心統計，至今天上午9時，高雄市已撤離山區居民2202人。
今天上午楊柳颱風尚未侵襲高雄，但上午9時10分仁武區部分地區發生停電，台電立即派員檢修，發現是高雄市公園處人員樹木修剪不慎，碰觸線路設備，造成線路跳脫，造成仁武區永昌一街、永昌三街永新四街、永新五街、八德一路、仁愛巷鎮共4738戶停電。經搶修後，已在上午10時2分全數復電。
