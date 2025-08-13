楊柳颱風預估中午登陸 高雄山區撤離千人安置

中度颱風「楊柳」持續進逼台灣，預估今天中午將在台東市至台東大武之間登陸，下午就會在高雄台南沿海出海，因可能為山區帶來豪雨，高雄市政府今天清晨前已撤離山區超過2千名居民，水利局也呼籲沿海低窪地區居民留意海水倒灌風險。

高雄市副市長林欽榮今天上午9時30分前往水情中心了解防災整備與撤離進度。根據中央氣象署預報，今天午後至晚間為颱風影響最顯著時段，高雄市平地及山區可能會有豪雨，24小時累積雨量預估平地150至300毫米、山區300至490毫米。

高雄市水利局表示，高雄全市的抽水站、車行地下道及滯洪池已完成整備，並將移動式抽水機預佈至易淹水區，防汛物資也依風險區域機動調度。

桃源、那瑪夏、六龜、茂林等區因已發布土石流及大規模崩塌黃色警戒，至今天上午6時40分，已撤離2202人，包含甲仙區預防性撤離347人及非保全戶133人妥善安置。

高雄市府今天上午也與那瑪夏、桃源、茂林、六龜及甲仙等5區區公所進行視訊會議，掌握各區撤離進度，並指示加強撤離與安置工作確認，盤點物資確保充足，並有教會人員協助提供撤離居民心靈輔導，國軍單位也參與協助撤離作業，確保人員安全。

林欽榮指出，隨著降雨增強，若土石流及崩塌警戒區域有新增，區公所應立即加強疏散工作，確保民眾妥善安置並提供必要協助，並確保收容安置處所的物資充足，隨時關心市民情緒。