颱風楊柳環流影響新北 沿海陣風10級、山區防大雨

新北市政府表示，受颱風楊柳外圍環流影響，今天有間歇陣雨，沿海陣風9至10級，內陸市區陣風8至10級，山區有大雨等級降雨。市府提醒，工地要強化塔吊、鷹架、圍籬與排水，確保安全。

新北市消防局長陳崇岳上午在市政會議表示，依據氣象團隊綜合研判，預估今上午起，花東、苗栗以南，將陸續進入颱風楊柳的7級暴風圈。預計於中午前後從台東登陸，並於下午至傍晚由嘉義、台南附近出海。

陳崇岳說，受颱風環流影響，新北市有間歇陣雨，上午起到晚間受颱風外圍環流影響，白天為新北受影響較明顯時段；瑞芳、貢寮等沿海地區陣風達9至10級，東南側山區雨勢較大。

市長侯友宜提醒各單位落實防颱整備，請北海岸、東北角及南側山區的各區公所，應加強防範。海巡、警察、消防及區公所勸離觀浪的民眾。

侯友宜請水利局確保下水道、連接管、側溝等排水系統正常；工務局要求施工的工地強固塔吊、鷹架、圍籬，並確保排水設施正常運作，開口合約廠商要整備機具。