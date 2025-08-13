楊柳颱風直撲南台灣 高雄市清溝4000公里防積水　

楊柳颱風直撲南台灣，高雄全面進入防汛警戒，氣象署預測，今天下午至深夜將是影響最劇烈的時段，平地可能出現豪雨，山區更有豪雨等級以上降雨，市府不敢掉以輕心，環保局、水利局加強派員搶在颱風來臨前48小時內清溝、拔草及河道疏濬，力求淹水風險降至最低。

氣象預測楊柳挾帶強風豪雨來襲，為防堵積水，環保局在颱風侵襲前兩天啟動市區側溝與洩水孔清疏。自11日起，動員1094人次與各式車輛143車次，加強主要道路與排水節點清理，至12日已完成70.2公里側溝清疏，清除堵塞洩水孔1萬2004處、溝蓋堵塞7174處，清運廢棄物達266.5公噸。

截至昨天統計全市側溝清疏長度已達4147公里、清運重量2萬5536公噸，分別為去年的2.8倍與3.2倍，提升防汛力度。

環保局表示，側溝與洩水孔是市區防洪的第一道閘門，若提前暢通，就能讓雨水迅速排出，減少道路積水成河的狀況，每逢颱風或豪雨前夕，都會加派人力進行重點清理，確保城市在暴雨來臨時保有最大的排水能力。

水利局也同步加強河川與區域排水整備。今年大幅增加清淤預算至2.6億元，汛期前已完成典寶溪、後勁溪、曹公新圳、鳳山溪等主要排水幹道，以及易淹水區與瓶頸段的清疏作業，確保水流不受阻礙。

水利局統計，截至7月底，已完成清疏長度203公里、清除土方28.7萬立方公尺，進度達到預期目標，這些作業並非例行公事，而是颱風豪雨前的關鍵防線，提前清除泥沙與雜物，不僅能降低市區與低窪地積淹水的可能性，更能保障市民生命財產安全。