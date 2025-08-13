快訊

人類戰爭危機升高，「歷史的假期」即將結束？

放榜了！學習歷程造假高中生遭5校取消資格 校方證實錄取成大醫學系

楊柳颱風中午登陸「台東至大武」 賈新興：下午1時左營至佳里一帶出海

陸上強風特報 楊柳影響北市最強風力時段曝…將達8-9級

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
陸上強風特報。圖／取自中央氣象署網站
陸上強風特報。圖／取自中央氣象署網站

楊柳颱風及其外圍環流影響，台北市今天清晨起已出現間歇性風雨，氣象署也針對基隆、北市、新北、桃園等縣市，持續發布（黃色燈號）陸上強風特報，有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，需嚴加防範。

北市災防辦表示，從今天凌晨起，將是楊柳颱風影響台灣最劇烈的時間，台北市風力最強的時段預估會落在今日12時至18時，平均風為5-6級，陣風6-7轉8-9級，晚上起風力將會逐漸減弱。

由於台北市今日照常上班上課，台北市災害防救辦公室昨晚特別通報工務局、勞動局及建管處，針對高處作業者（如屋頂修繕、模板組立、鋼構組配、冷氣及鐵窗安裝、外牆清洗等），提醒業者及勞工務必注意作業安全，必要時應依規定暫停作業。

台北市災害防救辦公室也再次呼籲民眾，颱風期間如非必要，盡量避免外出；切勿前往山區、海邊、溪流等易生災害危險地區從事活動，避免受傷受困等意外事件發生。

