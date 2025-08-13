快訊

出事了！Nike控告陳冠希違約 求償38億天價

人類戰爭危機升高，「歷史的假期」即將結束？

放榜了！學習歷程造假高中生遭5校取消資格 校方證實錄取成大醫學系

楊柳來襲…高雄5百貨宣布暫停營業 觀浪最高罰25萬元

聯合報／ 記者巫鴻瑋王昭月／高雄即時報導
楊柳颱風來襲，高雄漢神巨蛋等百貨今早宣布停止營業1天。本報系資料照
楊柳颱風來襲，高雄漢神巨蛋等百貨今早宣布停止營業1天。本報系資料照

颱風天不避災，觀浪、逛百貨公司的情形時有所聞，海洋委員會主委管碧玲昨特別宣布，取締颱風中觀浪，將採「媒體公開勸導、現場逕予開單」，最高可罰25萬元。

中度颱風楊柳襲台，東部、南部首當其衝，南部及花東共9縣市今天停止上班上課，包括高雄SOGO等全台12家百貨，今早也宣布停業一天，呼籲民眾別出門。

因應楊柳來襲，高雄SOGO，新光三越高雄左營店、高雄三多店與SKM Park Outlet、高雄漢神百貨、高雄漢神巨蛋，大立百貨（A/B館）、大統五福店、統一夢時代，今早都已宣布暫停營業。

另每次颱風來襲，總是不少民眾前往海邊觀浪，險象環生，海委會主委管碧玲昨表示，海上防颱，最先要處理的就是要請颱風警戒範圍內的船舶遠離，更呼籲民眾不要在警戒區域觀浪。

昨午她兩度關切執行海上勸離執行成效，經海巡署回報，至下午4時已無船舶滯留，希望這次颱風不要再造成次標準權宜輪擱淺問題。

海巡署南部分署表示，楊柳颱風預計今天對台灣的影響最明顯，民眾切勿在港區戲水觀浪，海巡人員將針對台南黃金海岸、高雄旗津、西子灣、屏東小琉球及南灣等處巡邏，擅入公告警戒區者會逕行單並移送地方政府裁罰5萬元至25萬元不等。

颱風來襲常有民眾喜歡前往觀浪，海委會宣布，觀浪民眾最高可罰25萬元。圖／本報資料照
颱風來襲常有民眾喜歡前往觀浪，海委會宣布，觀浪民眾最高可罰25萬元。圖／本報資料照

