快訊

出事了！Nike控告陳冠希違約 求償38億天價

人類戰爭危機升高，「歷史的假期」即將結束？

放榜了！學習歷程造假高中生遭5校取消資格 校方證實錄取成大醫學系

聽新聞
0:00 / 0:00

楊柳來勢洶洶 花蓮南區3鄉鎮預警性撤離赤科山封路

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮玉里警方今早協助南區3鄉鎮實施預警性撤離工作。圖／玉里警分局提供
花蓮玉里警方今早協助南區3鄉鎮實施預警性撤離工作。圖／玉里警分局提供

楊柳颱風來襲，被列入警戒區的花蓮縣，目前沒有明顯風雨。因逢金針花季，南區玉里鎮考量安全，金針山聯外道路赤科山主線道、產業道路以及竹林農路一早預警性封閉，另外，富里、玉里、卓溪3鄉鎮在警方協助下，一早實施預警性撤離。

玉里鎮公所表示，赤科山主線道、產業道路以及竹林農路是通往赤科山賞花的重要道路，因路況較脆弱，擔心風雨造成落石等災害，今早8時起實施預警性封閉，待颱風離開後再視路況開放。

此外，玉里鎮東豐里坪頂部落共有8戶，只要大雨就容易發生土石流，今早也展開預警性撤，共撤離9人。另富里鄉富南村、卓溪鄉卓溪村，都在公所、警方協助下，一早執行預防性撤離，部分民眾安置在收容所，部分依親。

花蓮昨天入夜後降雨，但今早並沒有明顯風雨，縣府表示，目前縣內公路都正常，到中午前鐵路北迴線、宜蘭縣各級列車正常行駛，但花蓮到台東的花東線及南迴線各級列車停駛。

除了玉里赤科山及竹林農路，富里鄉明里大橋臨時通行便道及有積水現象的花蓮市德安六街涵洞，上午9時起實施預警性封路。

花蓮縣玉里鎮赤科山聯外道路今早預警性封閉。圖／玉里鎮公所提供
花蓮縣玉里鎮赤科山聯外道路今早預警性封閉。圖／玉里鎮公所提供

花蓮 富里 赤科山 楊柳颱風

延伸閱讀

楊柳颱風來襲嘉市停班、停課 市府一級應變

楊柳颱風逼近 金馬澎海巡加強觀浪勸導違者最高罰25萬

楊柳颱風中午登陸「台東至大武」 賈新興：下午1時左營至佳里一帶出海

楊柳颱風逼近…安平臨海沿岸仍有觀浪、垂釣遊客 台南警一一勸離

相關新聞

別白跑一趟！楊柳攪局 大稻埕夏日節煙火秀今晚取消

受中颱楊柳影響，儘管北市今正常上班課，不過原定今晚大稻埕夏日節施放第二場次煙火，因北市區陣風約8-9級，超出煙火施放標準...

影／三仙台「鏡頭君」楊柳颱風天上工…頂14級風 網友喊：兄弟別怕

中颱「楊柳」外圍環流今早觸陸，中心預計今天中午登陸台東，早上7點起開始狂風暴雨，海邊掀起逾3公尺滔天巨浪，東海岸測得10...

影／楊柳颱風襲台！蘭嶼14級狂風暴雨 鄉民：樹都吹到鞠躬90度了

楊柳颱風外圍環流今早接觸台東陸地，其中蘭嶼首當其衝，早上7點50分觀測到14級陣風，島上狂風暴雨，椰油國小老師顏子矞PO...

陸上強風特報 楊柳影響北市最強風力時段曝…將達8-9級

受楊柳颱風及其外圍環流影響，台北市今天清晨起已出現間歇性風雨，氣象署也針對基隆、北市、新北、桃園等縣市，持續發布（黃色燈...

楊柳來襲…高雄5百貨宣布暫停營業 觀浪最髙罰25萬元

颱風天不避災，觀浪、逛百貨公司的情形時有所聞，海洋委員會主委管碧玲昨特別宣布，取締颱風中觀浪，將採「媒體公開勸導、現場逕...

楊柳來勢洶洶 花蓮南區3鄉鎮預警性撤離赤科山封路

楊柳颱風來襲，被列入警戒區的花蓮縣，目前沒有明顯風雨。因逢金針花季，南區玉里鎮考量安全，金針山聯外道路赤科山主線道、產業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。