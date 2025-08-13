聽新聞
0:00 / 0:00
楊柳來勢洶洶 花蓮南區3鄉鎮預警性撤離赤科山封路
楊柳颱風來襲，被列入警戒區的花蓮縣，目前沒有明顯風雨。因逢金針花季，南區玉里鎮考量安全，金針山聯外道路赤科山主線道、產業道路以及竹林農路一早預警性封閉，另外，富里、玉里、卓溪3鄉鎮在警方協助下，一早實施預警性撤離。
玉里鎮公所表示，赤科山主線道、產業道路以及竹林農路是通往赤科山賞花的重要道路，因路況較脆弱，擔心風雨造成落石等災害，今早8時起實施預警性封閉，待颱風離開後再視路況開放。
此外，玉里鎮東豐里坪頂部落共有8戶，只要大雨就容易發生土石流，今早也展開預警性撤，共撤離9人。另富里鄉富南村、卓溪鄉卓溪村，都在公所、警方協助下，一早執行預防性撤離，部分民眾安置在收容所，部分依親。
花蓮昨天入夜後降雨，但今早並沒有明顯風雨，縣府表示，目前縣內公路都正常，到中午前鐵路北迴線、宜蘭縣各級列車正常行駛，但花蓮到台東的花東線及南迴線各級列車停駛。
除了玉里赤科山及竹林農路，富里鄉明里大橋臨時通行便道及有積水現象的花蓮市德安六街涵洞，上午9時起實施預警性封路。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言