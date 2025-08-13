快訊

影／三仙台「鏡頭君」楊柳颱風天上工…頂14級風 網友喊：兄弟別怕

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
網路爆紅的台東三仙台「鏡頭君」楊柳颱風天上工，進入戰備狀態，緊盯海景第一排，監看風浪，上百網友上線為鏡頭君加油打氣。圖／翻攝自東管處即時影像
網路爆紅的台東三仙台「鏡頭君」楊柳颱風天上工，進入戰備狀態，緊盯海景第一排，監看風浪，上百網友上線為鏡頭君加油打氣。圖／翻攝自東管處即時影像

中颱「楊柳」外圍環流今早觸陸，中心預計今天中午登陸台東，早上7點起開始狂風暴雨，海邊掀起逾3公尺滔天巨浪，東海岸測得10級瞬間陣風，網路爆紅的台東三仙台「鏡頭君」颱風天上工，進入戰備狀態，緊盯海景第一排，監看風浪。上百網友上線為鏡頭君加油打氣。

隨著楊柳颱風逐漸接近台灣東部海面，首當其衝的台東風浪也開始變大，但不少網友上線打開東部海岸國家風景管理處位於台東三仙台即時影像，就是感受海景第一排的狂風大浪，更多網友是來關心鏡頭君，紛紛留言加油打氣，要他撐住、平安、好好堅守崗位不忘注意安全喔。

「鏡頭君撐住啊！」「光聽這風雨聲好可怕啊！實在太嚇人了」、「兄弟不要怕，我們都在線上陪你」、「真的是搖滾區第一排，鏡頭君靠你了」。

隨著鏡頭君鏡頭，三仙台波濤洶湧，強風大雨也把鏡頭淋得糊糊，也有網友稱讚鏡頭君是「模範勞工」、也有網友要替他爭取「颱風天上工要給加班費，添購裝備升級」。東管處表示，三仙台這支即時影像目前，電力網路穩定，且鏡頭也都加強支撐防護，可以經得起這次楊柳颱風考驗。

台東 三仙台 楊柳颱風

