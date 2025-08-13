中央氣象署已發布「楊柳」颱風警報，其路徑預估將貫穿台灣，離島地區則以澎湖及金門影響最為劇烈，金門縣應變中心將於昨晚10點已三級開設，今天上午10點則是一級開設，海巡署金馬澎分署已加強岸際巡邏與觀浪勸導工作，提醒民眾，颱風期間請勿靠近海邊或岸際從事戲水、觀浪等活動，以免發生危險。

金馬澎分署表示，海巡單位已全面整備防災與救援能量，同時加強岸際巡邏與觀浪勸導工作，此外，金門及澎湖地區將於今日上午公告港口及岸際警戒區域，屆時海巡人員為降低災害風險、維護民眾安全，將採取積極執法作為，確依災害防救法規定，對擅自進入警戒區者，逕行開立舉發單，並移送地方政府裁罰，罰鍰金額自5萬元起，最高可達25萬元。

金馬澎分署呼籲民眾提前做好防颱準備，並多加利用「Go Ocean海洋遊憩風險平台」查詢即時風浪與風險燈號資訊，隨時掌握氣象與災害警戒訊息，提高防災意識。

颱風期間請民眾務必遵守主管機關發布的警戒與限制規定，切勿進入港口及岸際警戒區域，避免受罰及維護自身安全。