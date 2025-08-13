快訊

人類戰爭危機升高，「歷史的假期」即將結束？

放榜了！學習歷程造假高中生遭5校取消資格 校方證實錄取成大醫學系

楊柳颱風中午登陸「台東至大武」 賈新興：下午1時左營至佳里一帶出海

楊柳颱風來襲嘉市停班、停課 市府一級應變

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市政府已啟動防颱應變作業，上午提升一級實體開設應變，市長黃敏惠坐鎮指揮，整合各局處資源嚴陣以待。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府已啟動防颱應變作業，上午提升一級實體開設應變，市長黃敏惠坐鎮指揮，整合各局處資源嚴陣以待。圖／嘉義市政府提供

氣象署今天持續發布中度颱風楊柳海上、陸上颱風警報，颱風眼非常清楚，過去3小時強度略為增強，暴風圈也擴大，預估會在今天中午前後從台東附近登陸，並在傍晚前後從嘉義、台南附近出海，進入台灣海峽。嘉義市政府已宣布今天停班、停課，啟動防颱應變作業，上午8時提升一級實體開設應變，市長黃敏惠坐鎮指揮，整合各局處資源嚴陣以待。

市長黃敏惠表示，根據氣象資料顯示，預估影響嘉義市最顯著時間為今天下午至晚上，風雨將最為劇烈。呼籲市民務必加強固定或移除屋外的招牌、懸掛物與鬆動物品，以免強風吹落造成危害，同時避免非必要外出，確保自身安全。

根據颱風路徑分類，颱風楊柳屬於第4類颱風；在歷史颱風中，楊柳颱風路徑與2010年9月14日中度颱風凡那颱風、2016年7月2日強烈颱風尼伯特極為類似，也都造成台灣嚴重的人員死傷及財產損失。此外，丹娜絲颱風過後，嘉義市許多復原工作原本都持續在進行中，面對這次颱風揚柳的威脅，更要提高警覺。

黃敏惠表示，市府團隊自昨晚起已全面動起來，除了巡查各低窪易淹水地區，並加強清理排水設施、落葉雜物，以維持排水暢通；另已預置大型抽水設備及相關防汛資源，確保一旦出現積淹水可立即啟用。針對獨居長者、行動不便者等弱勢族群，各區公所與里幹事亦持續關懷訪視，必要時啟動勸離與臨時安置，避免發生二次災害。

災害應變中心提醒，颱風行徑路徑可能直接影響中南部地區，市府將持續與中央保持密切聯繫，並視情況調整應變作為；民眾也可以下載「愛嘉義APP」或透過市府官網、臉書粉絲專頁，隨時掌握最新防災資訊。

嘉義市政府上午提升一級實體開設應變，市長黃敏惠坐鎮指揮，整合各局處資源嚴陣以待。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府上午提升一級實體開設應變，市長黃敏惠坐鎮指揮，整合各局處資源嚴陣以待。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府已啟動防颱應變作業，上午提升一級實體開設應變，市長黃敏惠坐鎮指揮。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府已啟動防颱應變作業，上午提升一級實體開設應變，市長黃敏惠坐鎮指揮。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府已啟動防颱應變作業，上午提升一級實體開設應變。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府已啟動防颱應變作業，上午提升一級實體開設應變。圖／嘉義市政府提供

嘉義 黃敏惠 楊柳颱風

延伸閱讀

藍白合反罷成功嘉市長選戰藍白合成焦點 張啓楷參選鬆口表態

嘉義市購物節登錄金額破3億 買氣持續升溫

嘉市年底辦建城321周年城市博覽會 黃敏惠帶隊赴日世博會取經觀摩

總統教育獎得主父親榮獲模範父親 黃敏惠向24位模範慈暉父親致敬祝福

相關新聞

別白跑一趟！楊柳攪局 大稻埕夏日節煙火秀今晚取消

受中颱楊柳影響，儘管北市今正常上班課，不過原定今晚大稻埕夏日節施放第二場次煙火，因北市區陣風約8-9級，超出煙火施放標準...

影／三仙台「鏡頭君」楊柳颱風天上工…頂14級風 網友喊：兄弟別怕

中颱「楊柳」外圍環流今早觸陸，中心預計今天中午登陸台東，早上7點起開始狂風暴雨，海邊掀起逾3公尺滔天巨浪，東海岸測得10...

影／楊柳颱風襲台！蘭嶼14級狂風暴雨 鄉民：樹都吹到鞠躬90度了

楊柳颱風外圍環流今早接觸台東陸地，其中蘭嶼首當其衝，早上7點50分觀測到14級陣風，島上狂風暴雨，椰油國小老師顏子矞PO...

陸上強風特報 楊柳影響北市最強風力時段曝…將達8-9級

受楊柳颱風及其外圍環流影響，台北市今天清晨起已出現間歇性風雨，氣象署也針對基隆、北市、新北、桃園等縣市，持續發布（黃色燈...

楊柳來襲…高雄5百貨宣布暫停營業 觀浪最高罰25萬元

颱風天不避災，觀浪、逛百貨公司的情形時有所聞，海洋委員會主委管碧玲昨特別宣布，取締颱風中觀浪，將採「媒體公開勸導、現場逕...

楊柳來勢洶洶 花蓮南區3鄉鎮預警性撤離赤科山封路

楊柳颱風來襲，被列入警戒區的花蓮縣，目前沒有明顯風雨。因逢金針花季，南區玉里鎮考量安全，金針山聯外道路赤科山主線道、產業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。