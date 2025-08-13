楊柳颱風來襲嘉市停班、停課 市府一級應變
氣象署今天持續發布中度颱風楊柳海上、陸上颱風警報，颱風眼非常清楚，過去3小時強度略為增強，暴風圈也擴大，預估會在今天中午前後從台東附近登陸，並在傍晚前後從嘉義、台南附近出海，進入台灣海峽。嘉義市政府已宣布今天停班、停課，啟動防颱應變作業，上午8時提升一級實體開設應變，市長黃敏惠坐鎮指揮，整合各局處資源嚴陣以待。
市長黃敏惠表示，根據氣象資料顯示，預估影響嘉義市最顯著時間為今天下午至晚上，風雨將最為劇烈。呼籲市民務必加強固定或移除屋外的招牌、懸掛物與鬆動物品，以免強風吹落造成危害，同時避免非必要外出，確保自身安全。
根據颱風路徑分類，颱風楊柳屬於第4類颱風；在歷史颱風中，楊柳颱風路徑與2010年9月14日中度颱風凡那颱風、2016年7月2日強烈颱風尼伯特極為類似，也都造成台灣嚴重的人員死傷及財產損失。此外，丹娜絲颱風過後，嘉義市許多復原工作原本都持續在進行中，面對這次颱風揚柳的威脅，更要提高警覺。
黃敏惠表示，市府團隊自昨晚起已全面動起來，除了巡查各低窪易淹水地區，並加強清理排水設施、落葉雜物，以維持排水暢通；另已預置大型抽水設備及相關防汛資源，確保一旦出現積淹水可立即啟用。針對獨居長者、行動不便者等弱勢族群，各區公所與里幹事亦持續關懷訪視，必要時啟動勸離與臨時安置，避免發生二次災害。
災害應變中心提醒，颱風行徑路徑可能直接影響中南部地區，市府將持續與中央保持密切聯繫，並視情況調整應變作為；民眾也可以下載「愛嘉義APP」或透過市府官網、臉書粉絲專頁，隨時掌握最新防災資訊。
