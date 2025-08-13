快訊

楊柳颱風逼近…安平臨海沿岸仍有觀浪、垂釣遊客 台南警一一勸離

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
台南市警第四分局為防範颱風可能帶來的危害，已動員警力前往安平漁港、觀夕平台、四草大橋及漁光島等臨海沿岸區域，加強巡查並勸離民眾。記者袁志豪／翻攝
台南市警第四分局為防範颱風可能帶來的危害，已動員警力前往安平漁港、觀夕平台、四草大橋及漁光島等臨海沿岸區域，加強巡查並勸離民眾。記者袁志豪／翻攝

中央氣象署已發布楊柳颱風海上及陸上颱風警報，台南市警第四分局為防範颱風可能帶來的危害，已動員警力前往安平漁港、觀夕平台、四草大橋及漁光島等臨海沿岸區域，加強巡查並勸離民眾，提醒勿靠近岸邊觀浪、垂釣或進入危險水域，同時宣導防颱及行車防災安全。

第四分局指出，安平區目前雖尚未出現明顯風雨，但受颱風外圍環流影響，預估午後暴風圈將全面籠罩台南地區，屆時風雨將明顯增強；警方除勸離安平臨海沿岸區域民眾、遊客，也提醒民眾颱風期間應盡量避免不必要外出，並及早完成防颱準備。

警方指出，安平漁港及安平運河相關水域現已公告劃定警戒區域，非必要之工作人員，遊客及車輛禁止靠近臨水線及碼頭；呼籲勿靠近岸邊觀浪、垂釣或進入危險水域，必要時，相關人員得以驅離。

警方表示，民眾如確需外出，務必降低車速、保持安全距離，並留意道路上可能出現的樹枝、招牌等掉落物，切勿高速通過積水路段；若積水深度超過輪胎一半，建議繞道行駛，以免車輛拋錨或釀成事故。愛車若不幸泡水，切記「立即熄火」，並盡速聯絡車廠前來處理。

分局長曹儒林呼籲，楊柳颱風逼近，安平警加強臨海沿岸巡查勸離，民眾務必隨時關注最新氣象及災防資訊，並遵守各項交通與安全管制措施，避免前往山區、海邊等高風險地區；減少外出、注意行車安全，事先充分準備、提高警覺，才能有效降低災害風險，確保自身與他人的生命財產安全。

台南市警第四分局為防範颱風可能帶來的危害，已動員警力前往安平漁港、觀夕平台、四草大橋及漁光島等臨海沿岸區域，加強巡查並勸離民眾。記者袁志豪／翻攝
台南市警第四分局為防範颱風可能帶來的危害，已動員警力前往安平漁港、觀夕平台、四草大橋及漁光島等臨海沿岸區域，加強巡查並勸離民眾。記者袁志豪／翻攝
台南市警第四分局為防範颱風可能帶來的危害，已動員警力前往安平漁港、觀夕平台、四草大橋及漁光島等臨海沿岸區域，加強巡查並勸離民眾。記者袁志豪／翻攝
台南市警第四分局為防範颱風可能帶來的危害，已動員警力前往安平漁港、觀夕平台、四草大橋及漁光島等臨海沿岸區域，加強巡查並勸離民眾。記者袁志豪／翻攝
警方表示，民眾如確需外出，務必降低車速、保持安全距離，並留意道路上可能出現的樹枝、招牌等掉落物,切勿高速通過積水路段。記者袁志豪／翻攝
警方表示，民眾如確需外出，務必降低車速、保持安全距離，並留意道路上可能出現的樹枝、招牌等掉落物，切勿高速通過積水路段。記者袁志豪／翻攝
警方表示，民眾如確需外出，務必降低車速、保持安全距離，並留意道路上可能出現的樹枝、招牌等掉落物，切勿高速通過積水路段。記者袁志豪／翻攝
警方表示，民眾如確需外出，務必降低車速、保持安全距離，並留意道路上可能出現的樹枝、招牌等掉落物，切勿高速通過積水路段。記者袁志豪／翻攝

