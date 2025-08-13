快訊

人類戰爭危機升高，「歷史的假期」即將結束？

放榜了！學習歷程造假高中生遭5校取消資格 校方證實錄取成大醫學系

楊柳颱風中午登陸「台東至大武」 賈新興：下午1時左營至佳里一帶出海

聽新聞
0:00 / 0:00

影／楊柳颱風襲台！蘭嶼14級狂風暴雨 鄉民：樹都吹到鞠躬90度了

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
楊柳颱風外圍環流今早接觸台東陸地，其中蘭嶼首當其衝，早上7點50分觀測到14級陣風，島上狂風暴雨，椰油國小老師顏子矞PO出窗外狂風橫掃影片。圖／取自顏子矞臉書
楊柳颱風外圍環流今早接觸台東陸地，其中蘭嶼首當其衝，早上7點50分觀測到14級陣風，島上狂風暴雨，椰油國小老師顏子矞PO出窗外狂風橫掃影片。圖／取自顏子矞臉書

楊柳颱風外圍環流今早接觸台東陸地，其中蘭嶼首當其衝，早上7點50分觀測到14級陣風，島上狂風暴雨，椰油國小老師顏子矞PO出窗外狂風橫掃影片，他說，「很恐怖，大家好好待在家裡，相信應該沒事」。鄉民小謝說，「樹都吹到鞠躬90度」。

顏子矞說，一大早強風就伴隨國家級警報，從5點開始就狂風暴雨，因為已經天亮，可以看到風雨是橫著掃的，風聲相當恐怖。他的家在小犬颱風帶來的17級強風中被吹破，但那時是晚上，看不到外面，相較之下，白天看楊柳，更有視覺震憾。

根據中央氣象觀測，早上5點蘭嶼吹起一陣陣10級強風，並伴隨著雨勢，7點50分更出現14級陣風，隨著颱風中心靠近，預估最大陣風達15級以上，浪高也會超過6公尺。提醒民眾還是要做好防颱準備，盡量避免外出。

風暴 暴雨 蘭嶼 楊柳颱風

延伸閱讀

楊柳颱風來勢洶洶朴子人淹怕了 居民自製防水閘門防颱備戰

楊柳移速偏快 鄭明典：要注意颱風主要雨帶

楊柳颱風眼清晰！ 暴風圈今晨觸陸風雨加劇 最快中午前登陸台東

楊柳颱風仍增強長胖 暴風圈觸陸「東南部及恆春半島」

相關新聞

別白跑一趟！楊柳攪局 大稻埕夏日節煙火秀今晚取消

受中颱楊柳影響，儘管北市今正常上班課，不過原定今晚大稻埕夏日節施放第二場次煙火，因北市區陣風約8-9級，超出煙火施放標準...

影／三仙台「鏡頭君」楊柳颱風天上工…頂14級風 網友喊：兄弟別怕

中颱「楊柳」外圍環流今早觸陸，中心預計今天中午登陸台東，早上7點起開始狂風暴雨，海邊掀起逾3公尺滔天巨浪，東海岸測得10...

影／楊柳颱風襲台！蘭嶼14級狂風暴雨 鄉民：樹都吹到鞠躬90度了

楊柳颱風外圍環流今早接觸台東陸地，其中蘭嶼首當其衝，早上7點50分觀測到14級陣風，島上狂風暴雨，椰油國小老師顏子矞PO...

陸上強風特報 楊柳影響北市最強風力時段曝…將達8-9級

受楊柳颱風及其外圍環流影響，台北市今天清晨起已出現間歇性風雨，氣象署也針對基隆、北市、新北、桃園等縣市，持續發布（黃色燈...

楊柳來襲…高雄5百貨宣布暫停營業 觀浪最高罰25萬元

颱風天不避災，觀浪、逛百貨公司的情形時有所聞，海洋委員會主委管碧玲昨特別宣布，取締颱風中觀浪，將採「媒體公開勸導、現場逕...

楊柳來勢洶洶 花蓮南區3鄉鎮預警性撤離赤科山封路

楊柳颱風來襲，被列入警戒區的花蓮縣，目前沒有明顯風雨。因逢金針花季，南區玉里鎮考量安全，金針山聯外道路赤科山主線道、產業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。