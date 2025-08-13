影／楊柳颱風襲台！蘭嶼14級狂風暴雨 鄉民：樹都吹到鞠躬90度了

楊柳颱風外圍環流今早接觸台東陸地，其中蘭嶼首當其衝，早上7點50分觀測到14級陣風，島上狂風暴雨，椰油國小老師顏子矞PO出窗外狂風橫掃影片，他說，「很恐怖，大家好好待在家裡，相信應該沒事」。鄉民小謝說，「樹都吹到鞠躬90度」。

顏子矞說，一大早強風就伴隨國家級警報，從5點開始就狂風暴雨，因為已經天亮，可以看到風雨是橫著掃的，風聲相當恐怖。他的家在小犬颱風帶來的17級強風中被吹破，但那時是晚上，看不到外面，相較之下，白天看楊柳，更有視覺震憾。

根據中央氣象觀測，早上5點蘭嶼吹起一陣陣10級強風，並伴隨著雨勢，7點50分更出現14級陣風，隨著颱風中心靠近，預估最大陣風達15級以上，浪高也會超過6公尺。提醒民眾還是要做好防颱準備，盡量避免外出。