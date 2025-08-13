快訊

楊柳颱風來勢洶洶朴子人淹怕了 居民自製防水閘門防颱備戰

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣朴子市上月接連遭受丹娜絲颱風與西南氣流豪雨侵襲，淹水災情慘重，如今楊柳颱風又直撲台灣，有市民運用淹水防災經驗，自製防水閘門，盼能減少損失。圖／陳俊哲提供
嘉義縣朴子市上月接連遭受丹娜絲颱風與西南氣流豪雨侵襲，市區多處嚴重淹水，災情慘重，如今楊柳颱風又直撲台灣，市民憂心淹水惡夢重演，防颱備戰，部分市民運用淹水防災經驗，自製防水閘門，盼能減少損失。

朴子人、嘉縣文化基金會董事陳俊哲表示，自製閘門對3至4公分水位的小型積水有效。這種簡易閘門以塑膠袋裝舊衣物，綁成長條狀，配合裁製成門寬的木板阻水，舊衣袋放在木板內側，下方再以椅子等物頂住。若淹水僅達5至6公分，防護力不錯，但若達腳踝高度，效果有限。

有居民分享，上次颱風期間，其家門前積水雖有3、4公分，但因採用此方法，室內並未進水。他計畫進一步改良，將鐵門分成3片，中間留出進出口，2側鐵門下壓舊衣袋，中央再用木板封堵。此外，不少居民還備有抽水馬達，為可能的暴雨做好防護。

陳俊哲指出，淹水已成朴子人長期痛點，市長選舉成為政見議題，大範圍治水需全方位規畫，包括建滯洪池、抽水站及擴建大水道等，尊重專業，小範圍排水不良，往往短時間強降雨釀災，平時應定期清疏排水溝，以降低受災風險。

短期首要任務清水溝。但有些水溝清理，但因施工廢水排入，導致溝底沉積物硬化，無法用水沖開。過去代表會曾通過自治條例，規定建案須在排水溝暢通才能發使用執照，但後續2次施工，如磨石子工程泥水，導致再次阻塞無法可管。因此，應先測量水溝深度，若不符規定，立即開挖疏通，以恢復排水功能。長期計畫需重新檢視全市地形與排水設計。

大排水道容量是否充足需檢討，避免依賴抽水機應急，用抽水機已是積水逼近家門最後關頭。面對楊柳颱風可能帶來豪大雨，市民自力防災盼風雨來臨減少淹水災情重演率。

嘉義縣朴子市上月接連遭受丹娜絲颱風與西南氣流豪雨侵襲，淹水災情慘重，如今楊柳颱風又直撲台灣，有市民運用淹水防災經驗，自製防水閘門，盼能減少損失。圖／陳俊哲提供
