趕快下山…那瑪夏區上午9時後將封路 台29線預警性封路

受颱風楊柳來襲影響，高雄市長陳其邁已下令山區道路預警性封閉道路，公路局將在今天上午9時起，針對台29臨11線便道那瑪夏至五里埔路段封路交管，呼籲那瑪夏區的居民若有就醫、外出需求，應立即趕在上午9時前下山。

公路局表示，高雄市山區將有豪雨發生機率，考量楠梓仙溪水文地質環境不穩定，可能誘發溪水暴漲及土石流危害，導致現有通行便道遭沖毀中斷，因此預計今天上午9時起，針對台29臨11線便道0K至12K，即那瑪夏至五里埔路段實施預警性封閉。

公路局建議，用路人非必要避免進入山區道路，以確保自身安全，並請那瑪夏區民眾如有外出及就醫需求，盡早規畫下山。