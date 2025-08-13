聽新聞
0:00 / 0:00
怕南橫墜谷悲劇再重演 台20線上午9時起預警性封閉
受到中度颱風楊柳來襲影響，高雄山區預估雨量將達400毫米以上，因日前728豪雨才釀成台20線南橫公路桃源路段崩塌造成一家五口墜谷事故，就怕悲劇重演，公路局此次提前預警性封閉道路，預計今天上午9時起禁止車輛通行寶來二橋至桃源區公所路段。
公路局南區養護工程分局表示，因應颱風影響，經研判中央氣象局水文情資，預估山區雨量將達豪雨以上等級，公路局針對台20線79K至89.5K路段，即寶來二橋至桃源區公所路段實施預警性封閉，並將在寶來二橋、高中及勝境橋等3處實施交通管制。
高雄市長陳其邁昨晚在災害應變中心工作會議上也說重話，要求民眾沒有必要千萬不要往山區跑，在幾個管制路口，如果民眾不聽勸阻，將直接開罰，並且將請公路局針對台20、台27甲跟台29線，採取全部預警性封閉。
公路局指出，台20線預警性封閉期間將視風雨影響程度檢討開放時間，建議用路人非必要避免進入山區道路，以確保自身安全，道路通阻詳情可利用公路局幸福公路APP或上公路局公路防救災資訊系統 https://bobe168.tw/ 及利用公路局智慧化省道即時資訊服務網 https://168.thb.gov.tw 查詢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言