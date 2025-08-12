民眾黨團版風災特別條例禁挪用 市府：莫抹黑台南

快訊

中央社／ 台南12日電

颱風丹娜絲重創南部，行政院提出災後復原重建特別條例草案，民眾黨立法院黨團今天指稱黨團版草案增訂「黃偉哲條款」，杜絕專款被不法挪用；台南市府則呼籲莫抹黑台南。

台南市政府今天召開記者會強調未曾將治水經費挪作他用，相關指控純屬抹黑與誤導；市府發言人田玲瑚表示，民眾黨立委黃國昌無視事實，如此「雙標」是否因個人政治利益，是否為了討好新北市長侯友宜。

田玲瑚說，颱風丹娜絲災後復原持續進行中，颱風楊柳又要登陸，市府不願多花力氣在莫須有指控上，但面對肆意抹黑及顛倒是非，忍無可忍；希望黃國昌勿再抹黑台南，拿台南當政治犧牲品；監察院報告僅用於督導，內容不應被扭曲，成為謀取政治利益工具。

南市府水利局長邱忠川表示，台南清淤補助經費全用於雨水下水道清淤工程，無挪作他用，市府於調查期間主動書面回覆監察院，說明清淤實務執行與行政提報作業，監察院報告也載明市府確有投入遠高於補助額度的自籌預算辦理清淤。

邱忠川說，台南雨水下水道規劃總長度全國第一，達935公里，完成長度737.08公里，因母數高，占比是79%；相較之下，新北市規劃長度793公里，完成長度736.95公里，占比雖高達92%，實際建設總長度卻比台南少。

