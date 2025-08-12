快訊

丹娜絲風災還沒重建又遇楊柳颱風 台南災民哀嘆：驚尬皮皮挫

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
新營姑爺里挖仔社區90歲莊婦說，屋頂雖有用帆布覆蓋，但只要有風雨一來，就會「驚尬皮皮挫」，尤其，睡覺的地方還不斷漏水，想找人幫忙重拉帆布也不知該找誰，好在今天碰上市議員王宣貿幫忙，「總算可以睡得比較安心」，否則颱風又要來，真的不知該怎麼辦。記者萬于甄／攝影
台南溪北、沿海地區因丹娜絲颱風受創嚴重，許多民宅還在重建中，聽聞又有颱風來襲，七股居民無奈直嘆「當然會害怕，但颱風要來也不能怎麼辦！」；新營姑爺里挖仔社區則有受災戶屋頂雖用帆布覆蓋，但仍不斷漏水，讓受災戶「驚得皮皮挫！」希望颱風別再造成損傷。

「當然嘛系會驚！」七股中寮里受災戶說，住家屋頂整個被吹掀，修繕費用不是小錢，恐要花費30萬以上，即便政府有補助，但如今也還沒能領到錢，沒錢就也無法修理，只好用帆布蓋著應急。

面對颱風又要來，受災戶充滿無奈直呼，「也沒辦法叫颱風不要來」，現階段只能多用磚塊加強固定，避免帆布被大風吹翻，否則真的也沒有其他辦法了。

新營姑爺里挖仔社區歷經丹娜絲颱風後，幾乎整個村莊住家屋頂都受損，居民感嘆「都要變成帆布庄了！」，而村莊內大多都是高齡長者，其中，年約90歲的莊姓老婦住家的三合院屋頂全部破損嚴重，雖暫時用帆布覆蓋應急，但每當下雨時都還是會漏水，相當困擾。

莊婦說，自己目前和姪子一起居住，屋頂雖有用帆布覆蓋，但只要有風雨一來，就會「驚尬皮皮挫」，尤其，睡覺的地方還不斷漏水，想找人幫忙重拉帆布也不知該找誰，好在今天下午碰上市議員王宣貿幫忙，「總算可以睡得比較安心」，否則颱風又要來，真的不知該怎麼辦。

另外，交通部高速公路局第二新建工程分局負責媒合協助挖仔社區弱勢戶屋頂修繕，廠商今下午趁颱風來襲之前，先將弱勢戶屋頂磚瓦清理完畢，並蓋上帆布應急，預計明早在颱風風雨來襲之前趕工，搭建訂做好的鐵皮屋頂，讓居民可以安心防颱。

莊婦房間內迄今還擺放水盆接水，聽聞又有颱風要來，讓她相當害怕。記者萬于甄／攝影
台南溪北、沿海地區因丹娜絲颱風受創嚴重，許多民宅還在重建中，市議員王宣貿今下午前往新營姑爺里挖仔社區，協助受災戶重新調整帆布，讓受災戶屋頂不漏水。記者萬于甄／攝影
台電工程人員今下午在楊柳颱風來襲前，也加強巡視整備防颱作業。記者萬于甄／攝影
交通部高速公路局第二新建工程分局負責媒合協助挖仔社區弱勢戶屋頂修繕，廠商今下午趁颱風來襲之前，先將弱勢戶屋頂磚瓦清理完畢，預計明天趕工修繕搭建鐵皮，讓居民可以安心防颱。記者萬于甄／攝影
面對又有颱風來襲，台南七股中寮里受災戶住家屋頂除蓋帆布應急外，只能多用幾塊磚塊加強固定，受災戶嘆，「也沒辦法叫颱風不要來」。記者萬于甄／攝影
