丹娜絲風災還沒重建又遇楊柳颱風 台南災民哀嘆：驚尬皮皮挫

台南溪北、沿海地區因丹娜絲颱風受創嚴重，許多民宅還在重建中，聽聞又有颱風來襲，七股居民無奈直嘆「當然會害怕，但颱風要來也不能怎麼辦！」；新營姑爺里挖仔社區則有受災戶屋頂雖用帆布覆蓋，但仍不斷漏水，讓受災戶「驚得皮皮挫！」希望颱風別再造成損傷。

「當然嘛系會驚！」七股中寮里受災戶說，住家屋頂整個被吹掀，修繕費用不是小錢，恐要花費30萬以上，即便政府有補助，但如今也還沒能領到錢，沒錢就也無法修理，只好用帆布蓋著應急。

面對颱風又要來，受災戶充滿無奈直呼，「也沒辦法叫颱風不要來」，現階段只能多用磚塊加強固定，避免帆布被大風吹翻，否則真的也沒有其他辦法了。

新營姑爺里挖仔社區歷經丹娜絲颱風後，幾乎整個村莊住家屋頂都受損，居民感嘆「都要變成帆布庄了！」，而村莊內大多都是高齡長者，其中，年約90歲的莊姓老婦住家的三合院屋頂全部破損嚴重，雖暫時用帆布覆蓋應急，但每當下雨時都還是會漏水，相當困擾。

莊婦說，自己目前和姪子一起居住，屋頂雖有用帆布覆蓋，但只要有風雨一來，就會「驚尬皮皮挫」，尤其，睡覺的地方還不斷漏水，想找人幫忙重拉帆布也不知該找誰，好在今天下午碰上市議員王宣貿幫忙，「總算可以睡得比較安心」，否則颱風又要來，真的不知該怎麼辦。