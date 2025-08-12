颱風暴雨釀78處文資損害 文資局全力協助修復中

快訊

中央社／ 台北12日電

近期因颱風、暴雨造成各地災害，連帶許多古蹟、歷史建物也遭損害，據文化部文化資產局統計，「丹娜絲颱風」各地回報文資災損71處，「0728豪雨」7處，合計78處，文資局正全力協助修復中。

根據文資局統計，截至11日為止各地回報文資災損狀況，國定古蹟13處，直轄市定古蹟28處，縣定古蹟5處，市定古蹟2處，歷史建築29處，聚落建築群1處。

受損嚴重地區集中在台南、嘉義、澎湖、雲林等地，包括台南「南鯤鯓代天府」剪黏破損及掉落，「開元寺」山門石鼓位移；嘉義「嘉義舊監獄」受損；雲林「台糖石龜溪橋」橋墩歪斜及橋面鐵軌扭曲；澎湖「天后宮」室內嚴重漏水，「媽宮古城」城牆掏空。

文資局回覆中央社表示，文化部已責成文資局並成立「國定古蹟分區專業團隊」，與各縣市政府持續辦理現勘，協助管理單位擬定緊急處置及修復方案，以加快復原進程。

文資局表示，針對相關災損補助的「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」草案，也已納入文化資產修復項目，將配合立院審議結果，全力協助各地復原修復事宜。

此外，風災期間在網路廣傳水淹「鹿港龍山寺」的畫面，受到許多民眾關切，文資局表示，「鹿港龍山寺」漏水屬結構性老化問題，非近期風災災損，目前正辦理檢修工程招標中。

國定古蹟 丹娜絲颱風

