快訊

沈慶京坐輪椅出庭感謝法官裁准交保 直呼「我害了柯文哲」

有機會放颱風假？楊柳颱風直逼台灣 「7縣市」明日達停班課標準

邀卓榮泰專報竟「立委席空蕩蕩」 韓國瑜動怒：太不像話

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉義民宅好不容易等來天晴修屋頂 又遇楊柳颱風只能喊卡

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
丹娜絲颱風後又有連日豪雨，受災戶好不容易等到天晴修屋頂，又遇到楊柳颱風，修復工程只能被迫延期。記者黃于凡／攝影
丹娜絲颱風後又有連日豪雨，受災戶好不容易等到天晴修屋頂，又遇到楊柳颱風，修復工程只能被迫延期。記者黃于凡／攝影

丹娜絲颱風摧毀家園，受災戶還在忙著清理重建，就又遇上楊柳颱風撲台，鹿草鄉行動不便的8旬蔡姓婦人與孫女同住三合院，屋頂先前因強風受損，好不容易等到天氣放晴請工人修繕，卻又遇上楊柳颱風逼近，施工被迫延期，憂心颱風讓房子毀損更嚴重。

走進三合院屋內，一股霉味撲鼻而來，蔡姓孫女指著天花板說，上面全部都發霉了，好不容易等到天氣晴朗，請工人修屋頂，才剛開始要施工而已，就又遇上颱風，工班被迫延期，神明廳及其他房間的屋頂仍破損嚴重，擔心颱風再來造成更大損害。

回想起颱風夜那晚，蔡姓孫女心有餘悸說，那天風聲呼嘯，屋外東西被強風吹倒撞擊，突然屋頂上下晃動，發出「碰」一聲巨響，就被吹出一條大裂縫，雨水全都打進屋內，只能帶著阿嬤倉惶逃生，現在聽到颱風都會怕，但日子還是要想辦法過下去。

蔡姓孫女一邊照顧失智阿嬤，一邊和親友一起整理環境，將廢棄物集中，也將水溝裡的雜物清除。她說，風災後又遇到淹水，家中家具幾乎都壞光，祖孫兩人颱風後只能睡沙發，目前暫住在隔壁親友家，屋頂蓋好就要搬回去，希望能盡速恢復正常生活。

丹娜絲颱風後又有連日豪雨，受災戶好不容易等到天晴，連忙整理環境及廢棄物品。記者黃于凡／攝影
丹娜絲颱風後又有連日豪雨，受災戶好不容易等到天晴，連忙整理環境及廢棄物品。記者黃于凡／攝影
丹娜絲颱風後又有連日豪雨，受災戶好不容易等到天晴修屋頂，又遇到楊柳颱風，修復工程只能被迫延期。記者黃于凡／攝影
丹娜絲颱風後又有連日豪雨，受災戶好不容易等到天晴修屋頂，又遇到楊柳颱風，修復工程只能被迫延期。記者黃于凡／攝影
丹娜絲颱風後又有連日豪雨，受災戶好不容易等到天晴修屋頂，又遇到楊柳颱風，修復工程只能被迫延期。記者黃于凡／攝影
丹娜絲颱風後又有連日豪雨，受災戶好不容易等到天晴修屋頂，又遇到楊柳颱風，修復工程只能被迫延期。記者黃于凡／攝影
丹娜絲颱風後又有連日豪雨，受災戶好不容易等到天晴，連忙整理環境及廢棄物品。記者黃于凡／攝影
丹娜絲颱風後又有連日豪雨，受災戶好不容易等到天晴，連忙整理環境及廢棄物品。記者黃于凡／攝影

阿嬤 楊柳颱風

延伸閱讀

楊柳颱風直逼台灣 5縣市達到停班課標準

颱風楊柳來襲 13日國內線航班全取消

颱風楊柳逼近 屏縣府送物資、台電進駐小琉球

楊柳颱風明午登陸！花東、南部豪雨 東半部恐14級以上強陣風

相關新聞

嘉義民宅好不容易等來天晴修屋頂 又遇楊柳颱風只能喊卡

丹娜絲颱風摧毀家園，受災戶還在忙著清理重建，就又遇上楊柳颱風撲台，鹿草鄉行動不便的8旬蔡姓婦人與孫女同住三合院，屋頂先前...

暴雨導致雲林海水變淡重創養殖 文蛤大量死亡地方建請中央救助

雲林縣文蛤全國產量最多，受728連續整月暴雨，海水被沖淡，造成口湖鄉文蛤死亡嚴重，公所初步速報268多公頃，縣長張麗善今...

高雄那瑪夏百條農路受損運送困難 苓雅區霸氣買下100箱芒果送暖

高雄那瑪夏區主要聯外道路台29線因雨中斷5天，且有逾百條農路受損不利芒果運輸，約有2千台斤西施芒果尚未售罄，苓雅區公所會...

嘉義縣兩滯洪池毀損光電板未清完 各再罰200萬

丹娜絲颱風重創南部，也造成許多光電模組毀損，環境部今指出，嘉義縣義竹鄉新庄嘉義縣義竹鄉新庄、鹿草鄉荷苞嶼2滯洪池在期限內...

丹娜絲風災善心募款剩10天「衝破3.5億」 2.5萬筆捐款伸援手達標7成

丹娜絲颱風襲台，造成台南、嘉義多處民宅屋頂被掀、嚴重淹水等災情。行政院於7月21日啟動「114年丹娜絲風災募款專案」，目...

鹿港天后宮不畏財務緊張 捐2千萬援助南部賑災

受728豪雨持續襲擊，中南部地區災情頻傳。鹿港天后宮今日宣布，將捐出2千萬元，支持南部受災鄉親復原家園，展現宮廟關懷社會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。