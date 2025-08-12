聽新聞
嘉義民宅好不容易等來天晴修屋頂 又遇楊柳颱風只能喊卡
丹娜絲颱風摧毀家園，受災戶還在忙著清理重建，就又遇上楊柳颱風撲台，鹿草鄉行動不便的8旬蔡姓婦人與孫女同住三合院，屋頂先前因強風受損，好不容易等到天氣放晴請工人修繕，卻又遇上楊柳颱風逼近，施工被迫延期，憂心颱風讓房子毀損更嚴重。
走進三合院屋內，一股霉味撲鼻而來，蔡姓孫女指著天花板說，上面全部都發霉了，好不容易等到天氣晴朗，請工人修屋頂，才剛開始要施工而已，就又遇上颱風，工班被迫延期，神明廳及其他房間的屋頂仍破損嚴重，擔心颱風再來造成更大損害。
回想起颱風夜那晚，蔡姓孫女心有餘悸說，那天風聲呼嘯，屋外東西被強風吹倒撞擊，突然屋頂上下晃動，發出「碰」一聲巨響，就被吹出一條大裂縫，雨水全都打進屋內，只能帶著阿嬤倉惶逃生，現在聽到颱風都會怕，但日子還是要想辦法過下去。
蔡姓孫女一邊照顧失智阿嬤，一邊和親友一起整理環境，將廢棄物集中，也將水溝裡的雜物清除。她說，風災後又遇到淹水，家中家具幾乎都壞光，祖孫兩人颱風後只能睡沙發，目前暫住在隔壁親友家，屋頂蓋好就要搬回去，希望能盡速恢復正常生活。
