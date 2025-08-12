暴雨導致雲林海水變淡重創養殖 文蛤大量死亡地方建請中央救助
雲林縣文蛤全國產量最多，受728連續整月暴雨，海水被沖淡，造成口湖鄉文蛤死亡嚴重，公所初步速報268多公頃，縣長張麗善今天親自邀集公所、水試所啟動3方會勘，經勘查文蛤損失超過20%以上，建請農業部盡速啟動天然災害救助，協助早日復養。
至於文蛤受極端氣候影響，近年來產量大幅減少，甚至傳出大量死亡事件，水試所建議降低養殖密度並加強底土管理。青蚶養殖協會部分會員經實驗也證實減量養殖，確可增加育成率。
至於海水被強雨沖淡，縣長張麗善請農業處推動大埤酸菜每年產生多達上千噸的高鹽廢水，轉化為養殖液肥的可行性，既可解決酸菜廢水影響環境，且可在雨季用來補充魚塭水質鹽度，一舉兩得。
雲林文蛤養殖面積3464公頃，產量31450公噸，產值約17.1億，全國排名第1，主要分布於台西、口湖兩鄉面積逾1300公頃；最近丹娜絲颱風過後，接著連下整月的暴雨，溪水暴漲，大量淡水往出海口流動，甚至倒灌到沿海各大排支流，導致用來補充文蛤養殖鹽度的海水變成淡水。
業者說，雨已停多日，迄今甚至有不少中、小排的尾端仍是淡水，文蛤養殖水鹽度須在1至2.4度之間，魚塭池水被雨水沖淡，用來補注海水的中、小排水的鹽度也幾近零，文蛤無法在純淡水中生存，造成大量死亡。
縣長張麗善今天啟動3方會勘，親赴勘災，口湖鄉長李龍飛說，公所速報受損達268多公頃，會盡速彙整轉給縣府。張麗善表示，經縣府、公所、水試所3方會勘，文蛤損失確已超過20%，除請各鄉鎮速報延遲性災損，並希望農業部盡速啟動天然災害救助。
蚶仔寮養殖漁業生產區主委楊清照及業者蔡春常指出，近年來曾減量養殖，每公頃從170萬粒蛤苗，減為120萬粒，且加強換池消毒，這次颱風強雨確可幸免受災，證實降低密度確可提高育成率。
至於海水被沖淡，張麗善說，縣府與台大合作研究大埤酸菜轉化為高監液肥並在部分養殖區實驗，已獲初步成效，將責成農業處提供液肥給業者用來補充水質鹽度，提高生產力，也解決酸菜廢水汙染環境窘境，作為「廢物利用」的成功範例。
