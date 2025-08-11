豪雨農損近5億元...屏東、台中都逾億元 各縣市受損情形曝光
農業部統計，7月28日豪雨造成的農業災情，截至今天損失近新台幣5億元，屏東縣及台中市的損失都超過1億元。
農業部發布新聞稿，經農糧署、畜牧司、漁業署彙整各直轄市、縣市政府查報資料，7月28日至今天下午5時，農業產物及民間設施估計損失共4億9350萬元。
農業部統計，各縣市受損情形以屏東縣1億2770萬元最多，其次是台中市1億109萬元、高雄市7720萬元、南投縣6935萬元、嘉義縣3204萬元、彰化縣2676萬元。
農產損失部分，農業部估計3億6162萬元，農作物被害面積3795公頃，換算無收穫面積886公頃，受損作物主要為柿，被害面積577公頃，損害程度20%，換算無收穫面積115公頃，損失金額6999萬元，其次為薑、木瓜、棗及鳳梨等。
農業部統計，畜產損失2253萬元，主要為豬2119頭，受損金額1669萬元，其次為雞、鵝及鴨。漁產損失3390萬元，主要為文蛤，損失金額2618萬元，其次為吳郭魚。
另民間設施損失部分：農業部估計7545萬元，主要是高雄市農田流失29.5公頃、埋沒38.8公頃，其他受損設施還有水平棚架網室及塑膠布溫網室受損、畜禽舍毀損等。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言