豪雨農損近5億元...屏東、台中都逾億元 各縣市受損情形曝光

中央社／ 台北11日電

農業部統計，7月28日豪雨造成的農業災情，截至今天損失近新台幣5億元，屏東縣及台中市的損失都超過1億元。

農業部發布新聞稿，經農糧署、畜牧司、漁業署彙整各直轄市、縣市政府查報資料，7月28日至今天下午5時，農業產物及民間設施估計損失共4億9350萬元。

農業部統計，各縣市受損情形以屏東縣1億2770萬元最多，其次是台中市1億109萬元、高雄市7720萬元、南投縣6935萬元、嘉義縣3204萬元、彰化縣2676萬元。

農產損失部分，農業部估計3億6162萬元，農作物被害面積3795公頃，換算無收穫面積886公頃，受損作物主要為柿，被害面積577公頃，損害程度20%，換算無收穫面積115公頃，損失金額6999萬元，其次為薑、木瓜、棗及鳳梨等。

農業部統計，畜產損失2253萬元，主要為豬2119頭，受損金額1669萬元，其次為雞、鵝及鴨。漁產損失3390萬元，主要為文蛤，損失金額2618萬元，其次為吳郭魚。

另民間設施損失部分：農業部估計7545萬元，主要是高雄市農田流失29.5公頃、埋沒38.8公頃，其他受損設施還有水平棚架網室及塑膠布溫網室受損、畜禽舍毀損等。

農業部 屏東縣

相關新聞

嘉義縣兩滯洪池毀損光電板未清完 各再罰200萬

丹娜絲颱風重創南部，也造成許多光電模組毀損，環境部今指出，嘉義縣義竹鄉新庄嘉義縣義竹鄉新庄、鹿草鄉荷苞嶼2滯洪池在期限內...

丹娜絲風災善心募款剩10天「衝破3.5億」 2.5萬筆捐款伸援手達標7成

丹娜絲颱風襲台，造成台南、嘉義多處民宅屋頂被掀、嚴重淹水等災情。行政院於7月21日啟動「114年丹娜絲風災募款專案」，目...

鹿港天后宮不畏財務緊張 捐2千萬援助南部賑災

受728豪雨持續襲擊，中南部地區災情頻傳。鹿港天后宮今日宣布，將捐出2千萬元，支持南部受災鄉親復原家園，展現宮廟關懷社會...

0728豪雨重創／水質遭沖淡 雲林文蛤死逾9成

0728豪雨重創南部農漁業，全國文蛤最大產地雲林，養殖水質被雨水沖淡，連大排、海水鹽度也接近零，漁民哀號死亡量逾9成，「...

0728豪雨重創／高雄3部落聯外橋 幾與河面等高

0728豪雨重創高雄山區，台29線甲仙區五里埔往返那瑪夏區達卡努瓦里，沿途12公里多達6處大崩塌或路基淘空，已可通行，但...

星期評論／風災補助 請落實及時雨美意

丹娜絲颱風造成嘉義、台南地區上萬戶房屋破損，部分屋損情形落在補助門檻邊緣，審核陷入膠著，另，中央宣布房屋拆除等補貼，作業...

