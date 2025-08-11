嘉義縣兩滯洪池毀損光電板未清完 各再罰200萬

丹娜絲颱風重創南部，也造成許多光電模組毀損，環境部今指出，嘉義縣義竹鄉新庄嘉義縣義竹鄉新庄、鹿草鄉荷苞嶼2滯洪池在期限內仍未完成原訂應清除的受損光電設施，2案場已各再開罰200萬元，逾期未改善將加重開罰。

新庄、荷苞嶼滯洪池兩太陽光電案場的受損光電設施清除進度緩慢，8月1日仍未照規定妥善清除，嘉義縣政府環保局8月4日祭出重罰100萬元罰單，要求8月10日前改善，若屆期未改善將再次開罰。

環境部環境管理署長顏旭明今天指出，義竹鄉新庄、鹿草鄉荷苞嶼2滯洪池各自仍有約10輛卡車的受損光電設施未完成清運，已各再罰200萬元，後續如未改善仍會加重開罰。

除上述2案場外，義竹鄉溪墘滯洪池的受損光電設施暫存地點未保持整潔，也未有防止汙染滲漏措施，8月6日已對此開罰100萬元，8月15日前須完成改善。

至於日前爆出義竹鄉新庄滯洪池的廢棄光電暫置場有流出不明紅色油汙，顏旭明表示，已完成採樣工作，8月18日前將對外公布檢驗結果。