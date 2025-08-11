快訊

嘉義縣兩滯洪池毀損光電板未清完 各再罰200萬

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
嘉義縣義竹鄉新庄光電案場清運進度緩慢，環境部已要求業者限期清理。圖／行政院提供
嘉義縣義竹鄉新庄光電案場清運進度緩慢，環境部已要求業者限期清理。圖／行政院提供

丹娜絲颱風重創南部，也造成許多光電模組毀損，環境部今指出，嘉義縣義竹鄉新庄嘉義縣義竹鄉新庄、鹿草鄉荷苞嶼2滯洪池在期限內仍未完成原訂應清除的受損光電設施，2案場已各再開罰200萬元，逾期未改善將加重開罰。

新庄、荷苞嶼滯洪池兩太陽光電案場的受損光電設施清除進度緩慢，8月1日仍未照規定妥善清除，嘉義縣政府環保局8月4日祭出重罰100萬元罰單，要求8月10日前改善，若屆期未改善將再次開罰。

環境部環境管理署長顏旭明今天指出，義竹鄉新庄、鹿草鄉荷苞嶼2滯洪池各自仍有約10輛卡車的受損光電設施未完成清運，已各再罰200萬元，後續如未改善仍會加重開罰。

除上述2案場外，義竹鄉溪墘滯洪池的受損光電設施暫存地點未保持整潔，也未有防止汙染滲漏措施，8月6日已對此開罰100萬元，8月15日前須完成改善。

至於日前爆出義竹鄉新庄滯洪池的廢棄光電暫置場有流出不明紅色油汙，顏旭明表示，已完成採樣工作，8月18日前將對外公布檢驗結果。

開罰 嘉義 滯洪池

相關新聞

丹娜絲風災善心募款剩10天「衝破3.5億」 2.5萬筆捐款伸援手達標7成

丹娜絲颱風襲台，造成台南、嘉義多處民宅屋頂被掀、嚴重淹水等災情。行政院於7月21日啟動「114年丹娜絲風災募款專案」，目...

鹿港天后宮不畏財務緊張 捐2千萬援助南部賑災

受728豪雨持續襲擊，中南部地區災情頻傳。鹿港天后宮今日宣布，將捐出2千萬元，支持南部受災鄉親復原家園，展現宮廟關懷社會...

0728豪雨重創／水質遭沖淡 雲林文蛤死逾9成

0728豪雨重創南部農漁業，全國文蛤最大產地雲林，養殖水質被雨水沖淡，連大排、海水鹽度也接近零，漁民哀號死亡量逾9成，「...

0728豪雨重創／高雄3部落聯外橋 幾與河面等高

0728豪雨重創高雄山區，台29線甲仙區五里埔往返那瑪夏區達卡努瓦里，沿途12公里多達6處大崩塌或路基淘空，已可通行，但...

星期評論／風災補助 請落實及時雨美意

丹娜絲颱風造成嘉義、台南地區上萬戶房屋破損，部分屋損情形落在補助門檻邊緣，審核陷入膠著，另，中央宣布房屋拆除等補貼，作業...

