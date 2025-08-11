快訊

日職／孫易磊3.1局退場因右腳抽筋 新庄剛志評價此役：會是一次好經驗

為躲媒體走公務通道！謝宜容上演法院消失術 「指點高人」身分曝光

新北驚傳疑似虐童！8月大男嬰顱內出血 昏迷搶救中

丹娜絲風災善心募款剩10天「衝破3.5億」 2.5萬筆捐款伸援手達標7成

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
丹娜絲颱風7月6日由嘉義布袋登陸，帶來嚴重災損，農業、漁業受損最為嚴重，中南部地區房屋淹水、屋頂損毀，民眾家園待修繕復原，行政院指示衛福部轄下賑災基金會負責募款。本報資料照片
丹娜絲颱風襲台，造成台南、嘉義多處民宅屋頂被掀、嚴重淹水等災情。行政院於7月21日啟動「114年丹娜絲風災募款專案」，目標於一個月募款5億元。募款期限倒數10天，賑災基金會今公布，最新累計捐款超過2.5萬筆、已募得3.5億元，已達募款目標七成。

賑災基金會最新統計，丹娜絲風災募款專案，截至114年8月10日止，累計收到捐款2萬5326筆、募得3億5280萬5962元，其中百萬以上捐款共計67筆，捐款逾2.8億元。基金會表示，7月30日已召開董事會，決議丹娜絲颱風賑助參採凱米颱風緊急應變措施，調整住戶淹水賑助。

賑災基金會指出，原要點為低收入戶與受政府扶助的中低收入家庭，住屋因淹水且達50公分以上，且有居住事實之現住戶，發給淹水賑助5000元。本次配合行政院政策指示，有淹水且有居住事實之低收入戶與受政府扶助之中低收入家庭受災戶，賑助金額由5000元提高為1萬元，土石流受災戶也適用。

賑災基金會表示，目前包含嘉義縣、雲林縣、彰化縣、台南市等縣市政府已陸續申請災害賑助，申請額度小計為1億125萬元，基金會已於8月7日全數核撥予上述各縣市政府，受災民眾得向該屬縣市的社政機關查詢賑助事宜。

「114年丹娜絲風災募款專案」經衛部救字第 1131362790 號函核發勸募許可，本專案勸募期間為114年7月21日至8月20日止，捐款管道分列如下：

一、匯款 戶名：財團法人賑災基金會 銀行名稱：土地銀行 長春分行（005） 銀行帳號：102-005-19896-5 民眾可經由銀行匯款、ATM匯款或線上匯款方式捐款，免收跨行交易手續費；倘有部分金融機構因資訊作業調整不及，先扣收手續費者，將自動於交易日之次月底前返還至捐款帳戶。

二、外匯： 1.SWIFT CODE：「LBOTTWTP102」。 2.NAME：「Taiwan Foundation for Disaster Relief」 3.ACCOUNT NO.：「102-005-19896-5」 4.BANK NAME：「LAND BANK OF TAIWAN CHANGCHUEN BRANCH」。 5.ADDRESS：「No. 156, Changchun Rd., Zhongshan District, Taipei City 10459, Taiwan(R.O.C.)」。

三、LINE Pay： 進入LINE Pay 主頁後選擇「愛心捐款」平台，即可點選「114年丹娜絲風災募款專案」進行捐款，用戶可選擇已綁定之中國信託商業銀行、台北富邦銀行、台新銀行及聯邦銀行的信用卡、簽帳金融卡進行捐款，也可選用LINE POINTS點數支付完成捐款。（使用捐款手續費全額由LINE Pay及合作銀行中國信託商業銀行、台北富邦銀行、台新銀行及聯邦銀行吸收）

四、四大超商： 自7月21日(一)上午九時起，民眾可至7-ELEVEN的ibon機台、全家便利商店的FamiPort、萊爾富的Life-ET、OK mart的OK‧go機台進行捐款，捐款名稱：「114年丹娜絲風災募款專案」。

捐款 募款 淹水 住戶 災民 愛心 受災戶 低收入戶 丹娜絲颱風 賑災基金會

