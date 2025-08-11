鹿港天后宮不畏財務緊張 捐2千萬援助南部賑災

受728豪雨持續襲擊，中南部地區災情頻傳。鹿港天后宮今日宣布，將捐出2千萬元，支持南部受災鄉親復原家園，展現宮廟關懷社會的力量。

鹿港天后宮主委張偉東表示，廟方歷來在國內重大災害發生時，皆秉持第一時間捐款賑災的宗旨，今年雖因預算投入修繕工程龐大經費，財務較為緊張，加上端午節過後宮廟進入淡季，但考量災情嚴重與民眾期待，經過約10天討論後，仍決定捐出2千萬元善款，盼能為南部鄉親帶來及時援助，張偉東強調，這筆善款均源自全國信徒與民眾的奉獻，要善加運用。

鹿港天后宮在重大災難時刻一貫積極伸出援手。2009年八八風災期間，天后宮捐出了2000萬元現金以及價值千萬元的物資，協助災區重建及民眾生活復原，面對國際重大災害，像是2023年土耳其地震，廟方也不遺餘力，捐款100萬元支援救援行動。