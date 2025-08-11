快訊

日職／火腿3戰拿2分遭軟銀橫掃 孫易磊承擔首敗不滿自己兩度開局保送

北檢函文客運業者說明「反罷廣告」 羅智強：東廠來了！

對等關稅「20+N」挨轟 鄭麗君：將向美方爭取不疊加稅率

聽新聞
0:00 / 0:00

鹿港天后宮不畏財務緊張 捐2千萬援助南部賑災

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
國定古蹟鹿港天后宮捐出2000萬元賑災。圖／鹿港天后宮提供
國定古蹟鹿港天后宮捐出2000萬元賑災。圖／鹿港天后宮提供

受728豪雨持續襲擊，中南部地區災情頻傳。鹿港天后宮今日宣布，將捐出2千萬元，支持南部受災鄉親復原家園，展現宮廟關懷社會的力量。

鹿港天后宮主委張偉東表示，廟方歷來在國內重大災害發生時，皆秉持第一時間捐款賑災的宗旨，今年雖因預算投入修繕工程龐大經費，財務較為緊張，加上端午節過後宮廟進入淡季，但考量災情嚴重與民眾期待，經過約10天討論後，仍決定捐出2千萬元善款，盼能為南部鄉親帶來及時援助，張偉東強調，這筆善款均源自全國信徒與民眾的奉獻，要善加運用。

鹿港天后宮在重大災難時刻一貫積極伸出援手。2009年八八風災期間，天后宮捐出了2000萬元現金以及價值千萬元的物資，協助災區重建及民眾生活復原，面對國際重大災害，像是2023年土耳其地震，廟方也不遺餘力，捐款100萬元支援救援行動。

財務 捐款 豪雨 鹿港天后宮

延伸閱讀

丹娜絲颱風、西南氣流賑災 交通部所屬企業捐款5350萬

美國大洛杉磯台灣會館跨海援助 捐10萬美元助台南賑災

助中南部災後復原 信誼基金會、何壽川捐1千萬元賑災

藝術家蔣勳義賣作品助台南賑災 建設公司購入收藏

相關新聞

鹿港天后宮不畏財務緊張 捐2千萬援助南部賑災

受728豪雨持續襲擊，中南部地區災情頻傳。鹿港天后宮今日宣布，將捐出2千萬元，支持南部受災鄉親復原家園，展現宮廟關懷社會...

0728豪雨重創／水質遭沖淡 雲林文蛤死逾9成

0728豪雨重創南部農漁業，全國文蛤最大產地雲林，養殖水質被雨水沖淡，連大排、海水鹽度也接近零，漁民哀號死亡量逾9成，「...

0728豪雨重創／高雄3部落聯外橋 幾與河面等高

0728豪雨重創高雄山區，台29線甲仙區五里埔往返那瑪夏區達卡努瓦里，沿途12公里多達6處大崩塌或路基淘空，已可通行，但...

星期評論／風災補助 請落實及時雨美意

丹娜絲颱風造成嘉義、台南地區上萬戶房屋破損，部分屋損情形落在補助門檻邊緣，審核陷入膠著，另，中央宣布房屋拆除等補貼，作業...

楊柳颱風還未到！彰化社頭暴雨先來 變成「我家門前有小河」

彰化縣社頭鄉今天傍晚一場強降雨後，清水村重生路滾滾泥流沖到道路上，甚至有些民宅都已成「我家門前有小河」，也阻礙人車通行，...

2小時下破130毫米…南投暴雨淹路成「黃河」 居民無奈

南投竹山今傍晚突然暴雨，由於兩小時內下破130多毫米，當地東鄉路、集山路二段等傳出淹水災情，東鄉路部分區段更是瞬間淹成了...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。