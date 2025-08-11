聽新聞
0:00 / 0:00

0728豪雨重創／水質遭沖淡 雲林文蛤死逾9成

聯合報／ 記者蔡維斌劉星君／連線報導
雲林口湖鄉文蛤養殖區，豪雨沖淡海水，造成水質鹽度變淡，文蛤大量死亡，業者叫苦連天。記者蔡維斌／攝影
雲林口湖鄉文蛤養殖區，豪雨沖淡海水，造成水質鹽度變淡，文蛤大量死亡，業者叫苦連天。記者蔡維斌／攝影

0728豪雨重創南部農漁業，全國文蛤最大產地雲林，養殖水質被雨水沖淡，連大排、海水鹽度也接近零，漁民哀號死亡量逾9成，「簡直像瘟疫」，原本中秋節可上市的全泡湯。至於各地農損金額，目前以屏東1億1200多萬元最多，鳳梨香蕉農損為大宗。

雲林文蛤養殖面積達3500公頃，年產量3.2萬公噸，占全國產量約5成，集中在台西、口湖兩鄉，近日口湖地區紛傳文蛤大量暴斃，尤其蚶仔寮一帶廣大的魚塭池邊到處可見大量開口死亡的蛤殼，業者直言，持續傳出文蛤死亡災情，中秋文蛤必將漲價。

「死亡量像瘟疫一般還在持續擴大，大家都束手無策。」業者李文吉說，連續大雨，淡海水混合的養殖池水被沖淡，大家趕緊抽鄰近大排的水，甚至抽海水，依然幾乎零鹽度，正常文蛤的養殖水鹽度須維持0.8至2.5度之間，一旦水質變化文蛤就會開口笑死亡，且蛤死量太多，池水肥度暴增，連帶同池混養的虱目魚也大量死亡，雙重損失雪上加霜。

業者李文吉、李文成說，所養共3甲多地約400多萬粒文蛤約9成暴斃，損失超過3、400萬元，幾乎整個養殖區無一幸免，辛苦養10個多月，原想再1個多月就能採收，趕在中秋節前出貨，如今心血泡湯，欲哭無淚。

雲縣府農業處長魏勝德回應，豪雨改變水質導致蛤死屬延遲性災害，會匯集資料，呼籲養殖戶速向公所回報，只要受害面積達5％，將啟動四方會勘及後續作業，保障權益。

屏東農損部分，縣府農業處統計至10日下午4時，已達1億1200多萬元，以鳳梨、香蕉農損為大宗，鳳梨農損面積170.4公頃，包括高樹鄉、萬巒鄉與潮州鎮；香蕉農損143公頃，高樹、鹽埔與南州鄉都有通報受損。

雲林 文蛤 鳳梨 香蕉 屏東

延伸閱讀

豬源短少雲林交易量減5% 估豬價到中秋才可望回穩

長達1個月豪雨…海水竟然變成淡水！ 雲林文蛤大量暴斃找到禍因

雲林男私架監視器「取締違規」369件引眾怒！警開出160多張罰單全撤銷

高雄市0728豪雨第二波農損救助 8/6起受理申報

相關新聞

0728豪雨重創／水質遭沖淡 雲林文蛤死逾9成

0728豪雨重創南部農漁業，全國文蛤最大產地雲林，養殖水質被雨水沖淡，連大排、海水鹽度也接近零，漁民哀號死亡量逾9成，「...

楊柳颱風還未到！彰化社頭暴雨先來 變成「我家門前有小河」

彰化縣社頭鄉今天傍晚一場強降雨後，清水村重生路滾滾泥流沖到道路上，甚至有些民宅都已成「我家門前有小河」，也阻礙人車通行，...

0728豪雨重創／高雄3部落聯外橋 幾與河面等高

0728豪雨重創高雄山區，台29線甲仙區五里埔往返那瑪夏區達卡努瓦里，沿途12公里多達6處大崩塌或路基淘空，已可通行，但...

星期評論／風災補助 請落實及時雨美意

丹娜絲颱風造成嘉義、台南地區上萬戶房屋破損，部分屋損情形落在補助門檻邊緣，審核陷入膠著，另，中央宣布房屋拆除等補貼，作業...

2小時下破130毫米…南投暴雨淹路成「黃河」 居民無奈

南投竹山今傍晚突然暴雨，由於兩小時內下破130多毫米，當地東鄉路、集山路二段等傳出淹水災情，東鄉路部分區段更是瞬間淹成了...

災後修繕案激增 台南做工行善團「老闆級志工」上場

台南市政府勞工局號召多個職業工會組成「做工行善團」為弱勢修屋，丹娜絲風災後需求個案增加，參與的工會將志工分組投入案場，許...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。