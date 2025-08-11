0728豪雨重創／水質遭沖淡 雲林文蛤死逾9成

0728豪雨重創南部農漁業，全國文蛤最大產地雲林，養殖水質被雨水沖淡，連大排、海水鹽度也接近零，漁民哀號死亡量逾9成，「簡直像瘟疫」，原本中秋節可上市的全泡湯。至於各地農損金額，目前以屏東1億1200多萬元最多，鳳梨、香蕉農損為大宗。

雲林文蛤養殖面積達3500公頃，年產量3.2萬公噸，占全國產量約5成，集中在台西、口湖兩鄉，近日口湖地區紛傳文蛤大量暴斃，尤其蚶仔寮一帶廣大的魚塭池邊到處可見大量開口死亡的蛤殼，業者直言，持續傳出文蛤死亡災情，中秋文蛤必將漲價。

「死亡量像瘟疫一般還在持續擴大，大家都束手無策。」業者李文吉說，連續大雨，淡海水混合的養殖池水被沖淡，大家趕緊抽鄰近大排的水，甚至抽海水，依然幾乎零鹽度，正常文蛤的養殖水鹽度須維持0.8至2.5度之間，一旦水質變化文蛤就會開口笑死亡，且蛤死量太多，池水肥度暴增，連帶同池混養的虱目魚也大量死亡，雙重損失雪上加霜。

業者李文吉、李文成說，所養共3甲多地約400多萬粒文蛤約9成暴斃，損失超過3、400萬元，幾乎整個養殖區無一幸免，辛苦養10個多月，原想再1個多月就能採收，趕在中秋節前出貨，如今心血泡湯，欲哭無淚。

雲縣府農業處長魏勝德回應，豪雨改變水質導致蛤死屬延遲性災害，會匯集資料，呼籲養殖戶速向公所回報，只要受害面積達5％，將啟動四方會勘及後續作業，保障權益。

屏東農損部分，縣府農業處統計至10日下午4時，已達1億1200多萬元，以鳳梨、香蕉農損為大宗，鳳梨農損面積170.4公頃，包括高樹鄉、萬巒鄉與潮州鎮；香蕉農損143公頃，高樹、鹽埔與南州鄉都有通報受損。