0728豪雨重創／高雄3部落聯外橋 幾與河面等高

聯合報／ 記者徐白櫻劉星君／連線報導
高雄山區先前連日豪雨，台29線民生橋下方河床的土石又持續墊高，其中一端的土石已經觸及橋底，放晴多日，旗山溪仍是滾滾泥流不停歇。記者徐白櫻／攝影
高雄山區先前連日豪雨，台29線民生橋下方河床的土石又持續墊高，其中一端的土石已經觸及橋底，放晴多日，旗山溪仍是滾滾泥流不停歇。記者徐白櫻／攝影

0728豪雨重創高雄山區，台29線甲仙區五里埔往返那瑪夏區達卡努瓦里，沿途12公里多達6處大崩塌或路基淘空，已可通行，但路況仍不佳，民生橋、民權橋下方溪床土石堆積，甚至墊高1層樓，最嚴重處幾乎觸及橋底，居民憂心一旦大水容易成災。

近期山區放晴多日，工程車穿梭不停，台南29線前天傍晚三明火路段初步搶通，居民不必再繞道崎嶇蜿蜒的自強農路，但多處橋梁、道路因河床土石淤積危機四伏，復建之路漫長。

台29線往山區在抵達那瑪夏之前，道路對面的獻肚山（小林村舊址）林木蒼翠，已看不出16年前滅村慘況，但路旁小林村紀念公園原本距離角埔溪很遠，如今河道變寬且遍布巨石，湍急溪流更沖走不少土地，紀念公園欄杆下方就是河道，溪流土石更與道路等高。

除野溪水勢盛大、河道變寬外，旗山溪河床堆積土石愈來愈高，那瑪夏阿力吾艾橋下方舊吊橋深埋土石堆，僅剩小部分殘骸依稀可見，另串聯南沙魯、瑪雅、達卡努瓦3部落的重要橋梁民生橋、民權橋，與河面距離又拉近不少。

那瑪夏區長孔賢傑說，角埔溪河道土石淤積持續惡化，再不清疏，豪雨又來，台29恐不是短時間就能搶通；民生橋下方河床土石持續墊高，民權橋上方未築護岸，河道加寬又變高，兩處河流缺口影響聚落安全，地方爭取15年都未施作。

公路局回應，台20線及台29線共26處致災地點，那瑪夏民生橋是重要聯外橋梁，河床淤積嚴重，改建工程費約4億元，已完成期末報告，原預計2027年 8月竣工，盼順利納入重建條例，加速改建期程。

林業保育署屏東分署說明，角埔溪清疏分兩部分，下游至林班界，由各單位配合公路局甲仙工務段進行；上游林班地，河道淤積嚴重，將積極進場清淤。

另，屏東縣長周春米昨指出，屏東三地門鄉通往德文部落的道路屏31線，縣府初步搶通，讓台電可進入搶修，若要重建到原本樣貌恐需1年，經費也要1億元，規畫當中。

豪雨 高雄市 原鄉部落

相關新聞

0728豪雨重創／水質遭沖淡 雲林文蛤死逾9成

0728豪雨重創南部農漁業，全國文蛤最大產地雲林，養殖水質被雨水沖淡，連大排、海水鹽度也接近零，漁民哀號死亡量逾9成，「...

楊柳颱風還未到！彰化社頭暴雨先來 變成「我家門前有小河」

彰化縣社頭鄉今天傍晚一場強降雨後，清水村重生路滾滾泥流沖到道路上，甚至有些民宅都已成「我家門前有小河」，也阻礙人車通行，...

星期評論／風災補助 請落實及時雨美意

丹娜絲颱風造成嘉義、台南地區上萬戶房屋破損，部分屋損情形落在補助門檻邊緣，審核陷入膠著，另，中央宣布房屋拆除等補貼，作業...

2小時下破130毫米…南投暴雨淹路成「黃河」 居民無奈

南投竹山今傍晚突然暴雨，由於兩小時內下破130多毫米，當地東鄉路、集山路二段等傳出淹水災情，東鄉路部分區段更是瞬間淹成了...

災後修繕案激增 台南做工行善團「老闆級志工」上場

台南市政府勞工局號召多個職業工會組成「做工行善團」為弱勢修屋，丹娜絲風災後需求個案增加，參與的工會將志工分組投入案場，許...

