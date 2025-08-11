星期評論／風災補助 請落實及時雨美意

丹娜絲颱風造成嘉義、台南地區上萬戶房屋破損，部分屋損情形落在補助門檻邊緣，審核陷入膠著，另，中央宣布房屋拆除等補貼，作業辦法卻未一併出爐，引發民怨；這些及時雨的美意，是否落實賴清德總統指示從優、從速、從簡、從寬救助原則？

房屋受損數量、嚴重程度、復建所需人力物力等早就超過地方政府所能負荷，行政院直到丹娜絲颱風過3周才成立災後復原前進指揮所，難擺脫反應速度太慢的質疑，尤其受損房屋修繕，每戶所需至少數十萬元，屋損慰助或相關補助金是重要的支持，多1天延遲將是另種消磨。

台南房屋毀損慰助金的申請高達3萬2千戶，截至7日約6500多戶通過審核，傳出公務人員擔心有「假報」或「虛報坪數」的案件，且介於補助門檻邊緣的受災戶，也不容易從照片中判斷，第一線公務員一旦任意放行，極可能遭致弊端惹禍上身，恐怕也是審核進度延宕、核撥率還不到兩成關鍵原因之一。

前進指揮所5日宣布房屋拆除的部分也納入補助，議員怒批「只做好圖卡」，連申請表格都沒有，讓區公所人員不知該如何受理；同樣狀況也發生於行政院長卓榮泰上月29日公布補助受災店家，公所也發文號召，事實上第一時間表單也未做好。行政作業不完備，導致政策發布與執行之間巨大落差，難道不是另種擾民？

值得稱許的是，台南市政府立即提出拆屋補助申請方案，只須填寫申請書、檢附相關資料，並將修繕和拆除兩種情況申請表格整合，具體指出所需文件為廠商簽約證明、施工前後照片等。

台南房屋慰助金的核撥率偏低，恐未能符合「從寬」的期待，而房屋拆除補助、受災商家補助等政策公布與執行之間落差，則凸顯流程還沒落實「從速」、「從簡」，都讓受災戶在行政流程中掙扎，可別忘了他們家園仍然滿目瘡痍。