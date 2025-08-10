快訊

2小時下破130毫米…南投暴雨淹路成「黃河」 居民無奈

楊柳估明晨轉中颱！最新路徑曝光 周三四靠台、這天「影響最劇烈」

楊柳颱風還未到！彰化社頭暴雨先來 變成「我家門前有小河」

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣社頭鄉今天傍晚一場強降雨後，清水村重生路滾滾泥流沖到道路上，甚至有些民宅都已成「我家門前有小河」，讓人觸目驚心。圖／民眾提供
彰化縣社頭鄉今天傍晚一場強降雨後，清水村重生路滾滾泥流沖到道路上，甚至有些民宅都已成「我家門前有小河」，讓人觸目驚心。圖／民眾提供

彰化縣社頭鄉今天傍晚一場強降雨後，清水村重生路滾滾泥流沖到道路上，甚至有些民宅都已成「我家門前有小河」，也阻礙人車通行，讓人怵目驚心，社頭公所表示，已通知相關單位會勘，將檢討改善排水設施。

近日又有楊柳颱風逼近台灣，但颱風還沒到，社頭鄉今天下午4、5時下了一場強降雨又讓道路泡水，黃泥水沖上重生路，警方也拉起封鎖線及安全錐，管制通行，以免發生危險。

清水村長陳登篁說，重生路連接芋仔坑排水與鴻門圳，近來只要下暴雨，水圳暴漲，黃泥水就會沖下來，光這個月已經5次了，許多民宅前頓時成黃泥水路，民眾通行也非常危險，只要一下大雨，民眾就無法安心，呼籲相關單位要儘快解決排水問題。

社頭鄉長蕭浚二表示，極端氣候近來導致豪雨頻繁，只要鴻門圳水位暴漲，清水、平和等社區就容易淹水，公所已通知縣府等相關單位會勘，將檢討改善排水設施，以降低災害。

彰化縣社頭鄉今天傍晚一場強降雨後，清水村重生路滾滾泥流沖到道路上，阻礙人車通行，讓人觸目驚心。圖／民眾提供
彰化縣社頭鄉今天傍晚一場強降雨後，清水村重生路滾滾泥流沖到道路上，阻礙人車通行，讓人觸目驚心。圖／民眾提供
彰化縣社頭鄉今天傍晚一場強降雨後，清水村重生路滾滾泥流沖到道路上，甚至有些民宅都已成「我家門前有小河」，讓人觸目驚心。圖／民眾提供
彰化縣社頭鄉今天傍晚一場強降雨後，清水村重生路滾滾泥流沖到道路上，甚至有些民宅都已成「我家門前有小河」，讓人觸目驚心。圖／民眾提供
彰化縣社頭鄉今天傍晚一場強降雨後，清水村重生路滾滾泥流沖到道路上，阻礙人車通行，讓人觸目驚心。圖／民眾提供
彰化縣社頭鄉今天傍晚一場強降雨後，清水村重生路滾滾泥流沖到道路上，阻礙人車通行，讓人觸目驚心。圖／民眾提供

社頭鄉 強降雨 楊柳颱風

延伸閱讀

2小時下破130毫米…南投暴雨淹路成「黃河」 居民無奈

楊柳估明晨轉中颱！最新路徑曝光 周三四靠台、這天「影響最劇烈」

「抽水站遭淹沒」印度首都暴雨淹水奪命 在野黨砲轟執政黨

颱風接近議員憂堰塞湖潰決 花蓮縣府擬定避難計畫

相關新聞

楊柳颱風還未到！彰化社頭暴雨先來 變成「我家門前有小河」

彰化縣社頭鄉今天傍晚一場強降雨後，清水村重生路滾滾泥流沖到道路上，甚至有些民宅都已成「我家門前有小河」，也阻礙人車通行，...

2小時下破130毫米…南投暴雨淹路成「黃河」 居民無奈

南投竹山今傍晚突然暴雨，由於兩小時內下破130多毫米，當地東鄉路、集山路二段等傳出淹水災情，東鄉路部分區段更是瞬間淹成了...

長達1個月豪雨…海水竟然變成淡水！ 雲林文蛤大量暴斃找到禍因

全國文蛤最大產地的雲林縣，不敵728長達1個月豪雨，養殖水質被雨水沖淡，連大排、海水的鹽度也接近零，文蛤大量死亡，「簡直...

災後修繕案激增 台南做工行善團「老闆級志工」上場

台南市政府勞工局號召多個職業工會組成「做工行善團」為弱勢修屋，丹娜絲風災後需求個案增加，參與的工會將志工分組投入案場，許...

台南柳營災區急迫需求受災30戶 水利署全數媒合、3戶完成修繕

在行政院雲嘉南前進指揮所指揮官陳金德指導下，水利署與柳營區公所組成救災團隊，火速推進災損房屋修繕作業。第6分署今表示，截...

災後1個月石棉瓦清不到1成 台南綠委喊話：政府應主動幫忙拆

丹娜絲颱風重創南部，也造成大量石棉瓦屋頂破損嚴重，台南整體約有1萬噸石棉瓦待清除，但災後1個月清運不到1成，目前僅清運約...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。