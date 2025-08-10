楊柳颱風還未到！彰化社頭暴雨先來 變成「我家門前有小河」
彰化縣社頭鄉今天傍晚一場強降雨後，清水村重生路滾滾泥流沖到道路上，甚至有些民宅都已成「我家門前有小河」，也阻礙人車通行，讓人怵目驚心，社頭公所表示，已通知相關單位會勘，將檢討改善排水設施。
近日又有楊柳颱風逼近台灣，但颱風還沒到，社頭鄉今天下午4、5時下了一場強降雨又讓道路泡水，黃泥水沖上重生路，警方也拉起封鎖線及安全錐，管制通行，以免發生危險。
清水村長陳登篁說，重生路連接芋仔坑排水與鴻門圳，近來只要下暴雨，水圳暴漲，黃泥水就會沖下來，光這個月已經5次了，許多民宅前頓時成黃泥水路，民眾通行也非常危險，只要一下大雨，民眾就無法安心，呼籲相關單位要儘快解決排水問題。
社頭鄉長蕭浚二表示，極端氣候近來導致豪雨頻繁，只要鴻門圳水位暴漲，清水、平和等社區就容易淹水，公所已通知縣府等相關單位會勘，將檢討改善排水設施，以降低災害。
