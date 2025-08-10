2小時下破130毫米…南投暴雨淹路成「黃河」 居民無奈

快訊

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投竹山午後暴雨，2小時下了136毫米，東鄉路傳出淹水災情，道路淹成「黃河」，不少車輛不敢通過。圖／取自臉書「竹山人聊天室」
南投竹山午後暴雨，2小時下了136毫米，東鄉路傳出淹水災情，道路淹成「黃河」，不少車輛不敢通過。圖／取自臉書「竹山人聊天室」

南投竹山今傍晚突然暴雨，由於兩小時內下破130多毫米，當地東鄉路、集山路二段等傳出淹水災情，東鄉路部分區段更是瞬間淹成了「黃河」，不少車輛不敢貿然通過，就怕車拋錨，雨勢轉小後，目前積水已消退，但令地方民眾相當無奈。

國家災害防救科技中心今下午5時發布，竹山鎮淹水一級警戒，其中車籠埔測站1小時雨量達78.5毫米，並警示低窪地區及道路應注意防範淹積水。另氣象署整點小時雨量資料也顯示，車籠埔測站從下午1時至晚上6時累積達175.5毫米。

然因竹山下午突然間傾盆暴雨，且在下午4至6時雨量最大，短短兩小時內就下了136毫米，由於瞬間雨量過大，集山路二段、東鄉路都傳出淹水災情，其中通往鹿谷的東鄉路部分區段甚至淹成「黃河」，行經車輛不敢貿然通過，就怕拋錨。

而在晚上近6時雨勢稍緩後，淹水道路才逐漸消退，東鄉路約在晚上6時20分恢復正常通行，但地方抱怨，該路段不用颱風來，光是下豪大雨就淹水，讓當地居民或路過民眾都相當無奈，希望別再淹水或有其他替代道路，盼公部門能改善。

相關新聞

長達1個月豪雨…海水竟然變成淡水！ 雲林文蛤大量暴斃找到禍因

全國文蛤最大產地的雲林縣，不敵728長達1個月豪雨，養殖水質被雨水沖淡，連大排、海水的鹽度也接近零，文蛤大量死亡，「簡直...

災後修繕案激增 台南做工行善團「老闆級志工」上場

台南市政府勞工局號召多個職業工會組成「做工行善團」為弱勢修屋，丹娜絲風災後需求個案增加，參與的工會將志工分組投入案場，許...

台南柳營災區急迫需求受災30戶 水利署全數媒合、3戶完成修繕

在行政院雲嘉南前進指揮所指揮官陳金德指導下，水利署與柳營區公所組成救災團隊，火速推進災損房屋修繕作業。第6分署今表示，截...

災後1個月石棉瓦清不到1成 台南綠委喊話：政府應主動幫忙拆

丹娜絲颱風重創南部，也造成大量石棉瓦屋頂破損嚴重，台南整體約有1萬噸石棉瓦待清除，但災後1個月清運不到1成，目前僅清運約...

風災還沒復原又有楊柳颱風來 嘉市府呼籲市民防颱

歷經丹娜絲風災、0728豪大雨創傷，如今又有楊柳颱風形成，氣象署預計下周三、四接近台灣，因為颱風可能挾帶強風豪雨，嘉義市...

