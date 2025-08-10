2小時下破130毫米…南投暴雨淹路成「黃河」 居民無奈

南投竹山今傍晚突然暴雨，由於兩小時內下破130多毫米，當地東鄉路、集山路二段等傳出淹水災情，東鄉路部分區段更是瞬間淹成了「黃河」，不少車輛不敢貿然通過，就怕車拋錨，雨勢轉小後，目前積水已消退，但令地方民眾相當無奈。

國家災害防救科技中心今下午5時發布，竹山鎮淹水一級警戒，其中車籠埔測站1小時雨量達78.5毫米，並警示低窪地區及道路應注意防範淹積水。另氣象署整點小時雨量資料也顯示，車籠埔測站從下午1時至晚上6時累積達175.5毫米。

然因竹山下午突然間傾盆暴雨，且在下午4至6時雨量最大，短短兩小時內就下了136毫米，由於瞬間雨量過大，集山路二段、東鄉路都傳出淹水災情，其中通往鹿谷的東鄉路部分區段甚至淹成「黃河」，行經車輛不敢貿然通過，就怕拋錨。

而在晚上近6時雨勢稍緩後，淹水道路才逐漸消退，東鄉路約在晚上6時20分恢復正常通行，但地方抱怨，該路段不用颱風來，光是下豪大雨就淹水，讓當地居民或路過民眾都相當無奈，希望別再淹水或有其他替代道路，盼公部門能改善。