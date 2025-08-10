災後修繕案激增 台南做工行善團「老闆級志工」上場

台南市政府勞工局號召多個職業工會組成「做工行善團」為弱勢修屋，丹娜絲風災後需求個案增加，參與的工會將志工分組投入案場，許多平日不用親自動手的公司負責人也加入修繕。

台南市七股區一戶面積不大的平房民宅今天湧入數十名工班人員，分頭忙著進行天花板輕鋼架、室內裝潢、電燈及鋁窗安裝等工作，他們都是利用假日出勤的「做工行善團」志工，貢獻各自專業，義務為弱勢家庭修屋。

做工行善團團長方澄科在擔任台南市木工業職業工會幹部時籌組修繕團隊，參與做工行善團已超過10年，目前木工工會約有100名志工加入，分成4組輪流投入各案場。

方澄科告訴中央社記者，颱風丹娜絲侵襲造成嚴重災情，大量民宅受損待修繕，每個參與做工行善團的志工手上都有自己原本的工作在排隊，但仍利用假日參與為弱勢修屋，今天到場的志工中有不少公司行號的老闆，平常僅負責分配工作給員工，但當志工時就親自動手。

「沒錢賺的工作反而不感覺累」，方澄科說，每完成一件弱勢家庭房屋修繕，心裡總有滿滿成就感，而且不會有日常工作的疲累感，也許就是做善事所帶來的正能量，很多人會拉著家人一起參與，像今天就有多對父子檔、父母檔、夫妻檔到場。

台南市電氣業職業工會理事長杜文寶表示，做工行善團的案場與一般商業案場不同，因為是利用假日安排各工會在有限時間內作業，常會有數十名來自不同工會志工同時出現，展現效率同時也培養默契，大家利用吃飯和休息時間交流，每次出勤都有收穫，因此工會報名名額經常開放就「秒殺」。

台南市勞工局長王鑫基表示，風災後待修繕的弱勢家庭房屋增加不少，能量有限情況下以低收入戶優先，今天七股案場屋主為一對兄妹，父母親過世後同住在老家相依為命，日常生活靠微薄工資與政府生活津貼，住處屋頂在丹娜絲風災中受損嚴重，但無力修繕，由區公所媒合做工行善團協助。

王鑫基表示，經各工會近兩週來協力投入修繕，已讓案家逐步恢復安全舒適的生活條件，針對風災後房屋修繕至今共規劃14戶，已完成5戶，將持續進行。