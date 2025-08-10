台南柳營災區急迫需求受災30戶 水利署全數媒合、3戶完成修繕

在行政院雲嘉南前進指揮所指揮官陳金德指導下，水利署與柳營區公所組成救災團隊，火速推進災損房屋修繕作業。第6分署今表示，截至8月9日，柳營區公所提供的70戶有急迫性需求的災損住戶，已全數完成媒合，媒合率100％，並有3戶完成修繕。

水利署第6分署指出，受丹娜絲颱風影響，台南市大量房屋屋頂全掀或半掀。水利署在行政院雲嘉南前進指揮所指導下，認養協助柳營區的災損房屋修繕，並迅速召開多場說明會，號召優良廠商與工班加入災修行列，發揮「人溺己溺」精神與善盡企業社會責任。

在柳營區公所的協力下，水利署邀集全區13里里長、里幹事及受損住戶，舉辦說明會，宣導行政院及台南市政府的補助與獎勵措施，全面媒合、丈量、報價、簽約及施工等作業。至昨天已有45家廠商投入，修繕量能全國第一；完成簽約戶數56戶，也是南市37個行政區之冠，展現中央與地方攜手、迅速動員的高效執行力。

第6分署說，為減輕受災民眾的經濟壓力，行政院及南市府推出多項獎勵與補助措施。包括災損房屋拆除費用由政府全額負擔，針對弱勢戶的修繕費用亦由政府全額補助；一般戶則可獲得新台幣2萬元的補助金，協助分擔修繕支出。另外，拆除的廢棄物是由市政府負責清運，而且完工後還有2年的保固期。

分署表示，總統及行政院長都非常關心台南市受損房屋災修復原情況，南下視察時指示穩定市場、合法快速及加速修繕的原則，請政府團隊儘速協助受災住戶復原。目前整體災修進度穩定推進，簽約戶已陸續進場施工與備料，已有3戶完成修繕，近期將有多戶都會在8月中下旬完工交付，復原腳步正全面加速進行中。