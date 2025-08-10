災後1個月石棉瓦清不到1成 台南綠委喊話：政府應主動幫忙拆

丹娜絲颱風重創南部，也造成大量石棉瓦屋頂破損嚴重，台南整體約有1萬噸石棉瓦待清除，但災後1個月清運不到1成，目前僅清運約987公噸，面對有害健康的石綿建材，立委林俊憲及郭國文今開記者會，要求政府除協助專案清運外，應編列經費主動協助民眾拆除石棉瓦。

林俊憲表示，台南因風災造成許多石綿瓦被破壞，近期勘災更有豬農反映，因飼養場的石綿瓦屋頂被吹壞，找來工人協助清理，孰料工人打包完石綿瓦後，各個「眼睛紅腫的不像話」，後來才知道是石綿瓦所致。

他提到，一般民眾根本不知道該如何清理石棉瓦，勞動部近期才公布清運石棉瓦需穿防護衣、戴N95口罩、護目鏡及手套等，否則石棉瓦恐從皮膚滲透，造成民眾健康危害；因應石棉瓦拆除需有專業的步驟及方式，政府更應透過特別預算條例，編列專案拆除經費。

郭國文則認為，石棉瓦面臨「被動處理」的問題，除了清收量能不足外，災區也有拆除後堆積，沒有完善的追蹤機制、無人居住地區沒有清運處理等問題，這次風災台南整體有約1萬噸的石棉瓦需要清除，但截至目前1個月僅清運約987公噸，約不到1成。

郭國文強調，行政院目前核定專案僅有環境部涉及清除的7.8億，並沒有拆除的經費，因此與林俊憲共同提案納入「重建特別條例」，將爭取政府「主動」清除石棉瓦的經費，一但房屋受損，只要災民想要拆除石棉瓦，就能請專業拆除工班到場協助。

佳里區林姓市民表示，住家石棉瓦屋頂受損拆下後，想要裝進太空包都需要先敲碎，否則根本裝不進去，此時哪能不碰到石棉瓦粉塵，且目前僅有新營、七股、後壁及白河區公所才有提供石棉瓦防護包，其他區域居民要領取還要大老遠奔波。

林姓市民也說，石棉瓦整理後向環保局申請清運還要排時間，不一定是自己有空的時間，真的很麻煩，且近期許多石棉瓦都堆置在路旁，也不知何時會來清運，更造成左鄰右舍人心惶惶。