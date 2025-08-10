丹娜絲颱風台南大量屋頂掀翻 水利署協助柳營區災修媒合率達100%

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
水利署協助柳營區房屋災修媒合率達100%。圖／水利署第六河川分署提供
水利署協助柳營區房屋災修媒合率達100%。圖／水利署第六河川分署提供

在行政院雲嘉南前進指揮所指揮官陳金德政務委員的指導下，水利署與柳營區公所組成救災團隊，火速推進災損房屋修繕作業。截至8月9日，柳營區公所提供的70戶有急迫性需求的災損住戶，已全數完成媒合，媒合率達100％。

水利署指出，受丹娜絲颱風特殊路徑與強烈風勢影響，台南市大量房屋屋頂全掀或半掀。水利署在行政院雲嘉南前進指揮所的指導下，認養協助柳營區的災損房屋修繕工作，並迅速召開多場說明會，號召優良廠商與工班加入災修行列，發揮「人溺己溺」精神與善盡企業社會責任（CSR）。在柳營區公所的協力下，水利署邀集全區13里里長、里幹事及受損住戶，舉辦說明會宣導行政院及台南市政府的補助與獎勵措施，全面展開媒合、丈量、報價、簽約及施工等作業。至8月9日止，投入廠商數已達45家，修繕量能全國第一；完成簽約戶數高達56戶，亦為台南市37個行政區之冠，展現中央與地方攜手、迅速動員的高效執行力。

為減輕受災民眾的經濟壓力，行政院及台南市政府推出多項獎勵與補助措施。包括災損房屋拆除費用由政府全額負擔，針對弱勢戶的修繕費用亦由政府全額補助；一般戶則可獲得新台幣2萬元的補助金，協助分擔修繕支出。另外，拆除的廢棄物是由台南市政府負責清運，而且完工後還有2年的保固期。

水利署進一步說明，總統及院長非常關心台南市受損房屋災修復原情況，分別在8月9日及8月4日南下視察，並且指示穩定市場、合法快速及加速修繕的原則，請政府團隊儘速協助受災住戶復原。目前整體災修進度穩定推進，簽約戶已陸續進場施工與備料，已有3戶完成修繕，近期還將有多戶都會在8月中下旬完工交付，復原腳步正全面加速進行中。

水利署呼籲，目前仍值汛期，柳營區有屋頂修繕需求的民眾，應把握時間儘速向柳營區公所洽詢與登記，水利署施工量能充足，將全力協助復建，協助居民早日恢復安全生活。

災損 水利署 丹娜絲颱風

