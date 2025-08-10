長達1個月豪雨…海水竟然變成淡水！ 雲林文蛤大量暴斃找到禍因
全國文蛤最大產地的雲林縣，不敵728長達1個月豪雨，養殖水質被雨水沖淡，連大排、海水的鹽度也接近零，文蛤大量死亡，「簡直像瘟疫」死亡量逾9成損失慘重，眼看中秋節可上市的文蛤全都泡湯，業者欲哭無淚，盼政府協助，縣府表示延遲性災害仍可申報災害。
雲林文蛤養殖面積達3500公頃，年產量3.2萬噸，占全國產量約5成，集中在台西、口湖兩鄉，近日口湖地區紛傳文蛤大量暴斃，尤其蚶仔寮一帶廣大的魚塭池邊到處可見大量開口死亡的蛤殼，業者說，這兩天蛤死特別嚴重，且死亡量像瘟疫一般還在持續擴大，大家都束手無策。
業者李文吉說，連下一個月大雨，淡海水混合的養殖池水被沖淡，幾乎零鹽度，大家趕緊抽鄰近大排的水，甚至直接從海域抽海水，水一樣淡如水，經檢測也幾近零度，正常文蛤的養殖水鹽度須維持0.8至2.5度之間，一旦水質變化文蛤就會開口笑死亡，因蛤死量太多，池水肥度暴增，連帶同池混養的虱目魚也大量死亡，雙重損失雪上加霜。
李文吉、李文成說，他們所養共3甲多地約400多萬粒文蛤約9成暴斃，損失超過3、4百萬元，天氣變化文蛤難免死亡，但口湖又是北港溪等河流出海口，這次大雨沖擊太嚴重了，幾乎整個養殖區無一幸免，禍首就是雨下得多又久，連海中的海水都變成淡水，辛苦養了10個多月，原想再1個多月就能採收，趕在中秋節前出貨，如今心血泡湯，欲哭無淚。
豪雨重創文蛤，今年中秋文蛤必將漲價，業者也深感無奈，他們說，這兩天轉晴有人趕緊補注鹽水但為時已晚，文蛤仍持續死亡，風災補助已停辦，大家不知如何是好。
縣府農業處長魏勝德表示，豪雨改變水質導致蛤死屬延遲性災害，因此仍持續匯集速報資料，呼籲養殖戶速向公所回報，只要受周面積達5％，將啟動四方會勘及後續作業，以保障權益。
