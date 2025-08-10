快訊

三分之二個台灣下雨！15縣市大雨特報 恐一路下到晚上

川習會關鍵？傳大陸施壓美放行HBM晶片 專家：等於幫華為取代輝達

風災還沒復原又有楊柳颱風來 嘉市府呼籲市民防颱

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市沙包暫置圖。圖／嘉義市政府提供
嘉義市沙包暫置圖。圖／嘉義市政府提供

歷經丹娜絲風災、0728豪大雨創傷，如今又有楊柳颱風形成，氣象署預計下周三、四接近台灣，因為颱風可能挾帶強風豪雨，嘉義市長黃敏惠指示市府各單位全面戒備、強化防颱整備作業，全力守護市民安全。

面對楊柳颱風路徑不確定性，嘉義市全員戒備並啟動相關防颱整備機制，與中央各單位完成橫向密切聯繫，經濟部水利署第五河川分署必要時可支援大型移動式抽水機協助；預先通知農田水利署嘉南管理處嘉義工作站將中央排水、埤麻腳排水倒伏壩及將軍圳水閘門開啟或倒伏，市政府與中央單位共同合作做好防颱各項整備工作、災害應變的統合調度及橫向溝通協調機制。

工務處與環保局加強排水溝巡查工作，且持續清淤(疏)市內排水箱涵與區域排水渠道，確保排水系統暢通。嘉義市共31部大型移動式抽水機，其中26部已優先部署於易淹水地區，其餘5部可機動調度支援，湖內、後湖抽水站及移動式抽水機均已完成油料補充及運轉測試，5處車行與7處人行地下道機房抽水設備也已完成測試，並清除集水井內之淤泥，避免車行地下道發生積水，影響交通情形。

市府也要求各單位之在建工程完成防颱自主檢查，確保工地安全及周邊排水渠道暢通。已將部分沙包送達東區公所指定暫置地點（公園聯合里、新南聯合里、東南門聯合里、北門聯合里）及西區公所指定暫置地點（長榮聯合里辦公處、北興聯合里辦公處、竹園聯合里辦公處、八掌聯合里辦公處、北鎮聯合里辦公處）等處，供市民就近取用。

市府工務處呼籲市民多加留意最新颱洪訊息，提前做好防颱應變措施，懸掛在屋外的看板、招牌等懸掛物，應確實加強綁牢固定或取下，大樓地下室抽水泵浦要先行檢修，必要時加設防水閘門或備妥沙包，鼓勵市民設置防水閘門（板），每戶最高補助10萬元，可在豪雨來襲時第一時間阻擋雨水滲入住家或地下室，有效降低災損風險。

工務處表示，市民協助維護自家排水孔暢通，協助清除家門前排水溝格柵上的堆積物，如發現排水溝阻塞淤積情形時可通報里辦公處或市府單位、或打1999便民服務專線，利於迅速派工處理，民眾也可利用本市「愛嘉義APP」隨時關注水情，多一分準備，少一分災害。市府將持續密切關注颱風動態，市民做好自我防護，共同守護市民的生命財產安全。

楊柳颱風預估路徑圖。圖／嘉義市政府提供
楊柳颱風預估路徑圖。圖／嘉義市政府提供

