聽新聞
0:00 / 0:00
南台災情 弱勢災屋修繕費 由政府支應
丹娜絲風災及豪雨釀災情，賴清德總統昨赴台南市民治市政中心視察前進指揮所，並向災民致歉。內政部表示，台南市簽約獎勵金期限延長至八月底，與嘉義縣相同；賴現場並指示，只要在九月底前由政府媒合工班代拆者，及弱勢戶災屋修繕，所有費用由政府支應。
內政部表示，一般戶災屋修繕循政府媒合機制完成簽約者，可獲得修繕尾款補助二萬元的期限，台南市由原訂的八月十七日止，即刻延長至八月底，與嘉義縣相同。
內政部表示，若自行雇工拆除災屋，同樣於九月底前完成拆除者，也會補助拆除費用二萬元，無論是弱勢戶或一般戶只要在九月底前由政府媒合工班代為拆除者，以及弱勢戶的災屋修繕，所有費用都由政府支應，災民無須負擔任何費用。
內政部表示，媒合獎勵金申請期限延長部分，會盡速函文給受災縣市政府，以利後續作業。另考量災後復原工作繁重，無論是協助弱勢戶修繕補助、政府媒合代拆或簽約獎勵金申請，皆是遵循簡便原則辦理，採取檢附照片及經公所查核後，符合的案件會盡速進行撥款事宜。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言