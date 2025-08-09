賴清德726罷免後才向災民致歉 陳菁徽：人民不需鬥雞總統

賴清德總統今日前往台南「雲嘉南災後重建復原前進指揮所」，聽取簡報災後復原進度，並向廣大災民致歉。國民黨立委陳菁徽表示，風災經過3周之後，賴清德政府才想到要成立前進指揮所；一個多月後，終於意識到，原來風災損害如此嚴重。賴身為全民總統，卻一直失職，只做民進黨黨主席的工作。賴總統救災工作慢半拍，早就該向災區民眾道歉。

陳菁徽表示，這次賴清德總算不是再要求民眾自己爬上屋頂修理，雙手一攤好像不干政府的事。而是用實際的行動，補助受災的產業戶。雖然很慢，但至少方向是正確，呼籲中央以及地方能夠協力合作，讓災民能夠迅速回到正常生活。

陳菁徽認為，當前台灣面臨「關稅20%+N」的困境，以及國內災情持續不斷，甚至台美關係現隱憂。在內憂外患之下，國人期待政府應該做正確的事情，但很遺憾，賴清德以及民進黨仍然要繼續推進823大惡罷，甚至要求全黨黨公職盡全力投入。

陳菁徽強調，人民要的總統，不是在國家危難之際還想把權力一把抓的鬥雞，而是要苦民所苦的政府與官員，如果民進黨繼續執迷不悟，還想要搞「精準罷免」，甚至還要說國民黨忙反罷，但明明罷免就是自己發起的，簡直是邏輯死亡，最後絕對會被人民再用選票投下不信任票「精準淘汰」。