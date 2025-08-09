快訊

賴清德台南向災民致歉 內政部：修繕媒合簽約獎勵延至8月底

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
丹娜絲颱風重創南台灣，賴清德總統（中）今天到台南「雲嘉南災後重建復原前進指揮所」，並向災民致歉。記者劉學聖／攝影
丹娜絲颱風重創南台灣，賴清德總統（中）今天到台南「雲嘉南災後重建復原前進指揮所」，並向災民致歉。記者劉學聖／攝影

丹娜絲風災及豪雨釀災情，賴清德總統今赴台南市民治市政中心視察前進指揮所，並向災民致歉。內政部表示，台南市簽約獎勵金期限延長至8月底，與嘉義縣相同，賴現場指示，只要在9月底前由政府媒合工班代拆者，及弱勢戶災屋修繕，所有費用由政府支應。

內政部表示，賴清德總統今現場指示內政部，一般戶災屋修繕循政府媒合機制完成簽約者，可獲得修繕尾款補助2萬元的期限，台南市由原訂的8月17日止，即刻延長至8月底，與嘉義縣相同。

內政部表示，若是自行雇工拆除災屋者，同樣於9月底前完成拆除者，也會補助拆除費用2萬元，無論是弱勢戶或一般戶只要在9月底前由政府媒合工班代為拆除者，以及弱勢戶的災屋修繕，所有費用都由政府支應，災民無須負擔任何費用。

內政部表示，媒合獎勵金申請期限延長部分，會盡速函文給受災縣市政府，以利後續作業。另考量災後復原工作繁重，無論是協助弱勢戶修繕補助、政府媒合代拆或簽約獎勵金申請，皆是遵循簡便原則辦理，採取檢附照片及經公所查核後，符合的案件會盡速進行撥款事宜。

