快訊

趙露思認「半隻腳跨出演藝圈」 直播哽咽求工作：在這我沒得幹了

MLB／昔7球滿壘爆炸→今11球滿壘守住 曾豪駒看鄧愷威：沒有亂了陣腳

輕颱楊柳路徑曝光！最快下周二發布海警 這兩天最接近台灣

聽新聞
0:00 / 0:00

影／丹娜絲颱風重創南台灣 賴清德向災民致歉

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
丹娜絲颱風重創南台灣，賴清德總統（中）今天到台南「雲嘉南災後重建復原前進指揮所」，並向廣大災民致歉，一定要達到從優、從速、從簡、從寬四個原則協助災民重建家園。記者劉學聖／攝影
丹娜絲颱風重創南台灣，賴清德總統（中）今天到台南「雲嘉南災後重建復原前進指揮所」，並向廣大災民致歉，一定要達到從優、從速、從簡、從寬四個原則協助災民重建家園。記者劉學聖／攝影

丹娜絲颱風上個月重創南台灣，造成許多災情，其中有上萬民宅屋頂受損，讓民眾苦不堪言，賴清德總統今天到台南「雲嘉南災後重建復原前進指揮所」聽取前進指揮官陳金德簡報災後復原進度，並向廣大災民致歉。指示農業漁業損失救助「一定要達到從優、從速、從簡、從寬四個原則」辦理。

賴清德表示，這次颱風跟持續豪大雨相當罕見，對南部帶來嚴重災情，尤其是120年第一次由台灣海峽由南向北，在嘉義轉進，跟過往路線完全不同，雲嘉南平原首當其衝。光電線桿就倒了3、4千支，嘉義3座高壓電塔全倒，基地台損壞1300座之多，嘉南地區停電超過10多天，對市民帶來很大衝擊。雖台電已全心全力投入，也有員工甚至為了搶救電力恢復不幸犧牲，他特地向受影響的民眾表達歉意，也希望大家能夠了解這次的颱風是相當罕見。

賴總統表示、中央已提出特別方案協助地方、幫助受災民眾，一定要達到從優、從速、從簡、從寬，並且由中央地方協力進駐認養行政區，把公共工程工班導引進來，盡速協助災區復原，讓民眾可得到政府幫助、恢復正常的生活。

丹娜絲颱風重創南台灣，賴清德總統今天到台南「雲嘉南災後重建復原前進指揮所」，表示一定要達到從優、從速、從簡、從寬四個原則協助災民重建家園。記者劉學聖／攝影
丹娜絲颱風重創南台灣，賴清德總統今天到台南「雲嘉南災後重建復原前進指揮所」，表示一定要達到從優、從速、從簡、從寬四個原則協助災民重建家園。記者劉學聖／攝影

嘉義 災後 賴清德 丹娜絲颱風

延伸閱讀

影／視察雲嘉南災後重建 賴清德向災民道歉

民進黨內參民調賴清德未崩盤 823成派系觀察期

關稅衝擊恐釀失業減產 國民黨轟賴政府：全民開盲盒

關稅20+N%⋯藍營砲轟：台灣史上最失敗的談判團隊

相關新聞

影／視察雲嘉南災後重建 賴清德向災民道歉

賴清德總統今天到台南「雲嘉南災後重建復原前進指揮所」，表情嚴肅聽取市政府及前進指揮官陳金德簡報災後復原進度，並向廣大災民...

賴清德台南向災民致歉 內政部：修繕媒合簽約獎勵延至8月底

丹娜絲風災及豪雨釀災情，賴清德總統今赴台南市民治市政中心視察前進指揮所，並向災民致歉。內政部表示，台南市簽約獎勵金期限延...

影／丹娜絲颱風重創南台灣 賴清德向災民致歉

丹娜絲颱風上個月重創南台灣，造成許多災情，其中有上萬民宅屋頂受損，讓民眾苦不堪言，賴清德總統今天到台南「雲嘉南災後重建復...

台南屋損受理達3萬2851戶 黃偉哲：下周完成8成慰助金撥付

丹娜絲風災及728豪災導致嚴重災情，台南市政府指出，統計至8日，屋損慰助金受理已達3萬2851件，預計將於下周完成8成撥...

雲林光電案場下雨變積水池民宅還淹水 鄉長怒批無人可管：擺爛

雲林縣口湖鄉有近多處太陽能光電案場，日前728豪雨造成多處案場積水成池，甚至溢淹至民宅，導致有民宅至今仍淹水，鄉長李龍飛...

豪雨惹禍！南科聯外要道「西拉雅大道」箱涵沈陷現裂縫 緊急搶修中

南科重要聯外道路西拉雅大道近陽光大道2處箱涵伸縮縫昨天傍晚有局部裂縫，水利局封閉部分道路緊急搶修，提醒用路人注意或改道，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。