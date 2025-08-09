聽新聞
0:00 / 0:00
影／丹娜絲颱風重創南台灣 賴清德向災民致歉
丹娜絲颱風上個月重創南台灣，造成許多災情，其中有上萬民宅屋頂受損，讓民眾苦不堪言，賴清德總統今天到台南「雲嘉南災後重建復原前進指揮所」聽取前進指揮官陳金德簡報災後復原進度，並向廣大災民致歉。指示農業漁業損失救助「一定要達到從優、從速、從簡、從寬四個原則」辦理。
賴清德表示，這次颱風跟持續豪大雨相當罕見，對南部帶來嚴重災情，尤其是120年第一次由台灣海峽由南向北，在嘉義轉進，跟過往路線完全不同，雲嘉南平原首當其衝。光電線桿就倒了3、4千支，嘉義3座高壓電塔全倒，基地台損壞1300座之多，嘉南地區停電超過10多天，對市民帶來很大衝擊。雖台電已全心全力投入，也有員工甚至為了搶救電力恢復不幸犧牲，他特地向受影響的民眾表達歉意，也希望大家能夠了解這次的颱風是相當罕見。
賴總統表示、中央已提出特別方案協助地方、幫助受災民眾，一定要達到從優、從速、從簡、從寬，並且由中央地方協力進駐認養行政區，把公共工程工班導引進來，盡速協助災區復原，讓民眾可得到政府幫助、恢復正常的生活。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言