影／丹娜絲颱風重創南台灣 賴清德向災民致歉

丹娜絲颱風上個月重創南台灣，造成許多災情，其中有上萬民宅屋頂受損，讓民眾苦不堪言，賴清德總統今天到台南「雲嘉南災後重建復原前進指揮所」聽取前進指揮官陳金德簡報災後復原進度，並向廣大災民致歉。指示農業漁業損失救助「一定要達到從優、從速、從簡、從寬四個原則」辦理。

賴清德表示，這次颱風跟持續豪大雨相當罕見，對南部帶來嚴重災情，尤其是120年第一次由台灣海峽由南向北，在嘉義轉進，跟過往路線完全不同，雲嘉南平原首當其衝。光電線桿就倒了3、4千支，嘉義3座高壓電塔全倒，基地台損壞1300座之多，嘉南地區停電超過10多天，對市民帶來很大衝擊。雖台電已全心全力投入，也有員工甚至為了搶救電力恢復不幸犧牲，他特地向受影響的民眾表達歉意，也希望大家能夠了解這次的颱風是相當罕見。