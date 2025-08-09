台南屋損受理達3萬2851戶 黃偉哲：下周完成8成慰助金撥付

快訊

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲（中）今天在行政院雲嘉南災後復原前進指揮所表示，屋損慰助金受理已達3萬2851件，預計將於下周完成8成撥付。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲（中）今天在行政院雲嘉南災後復原前進指揮所表示，屋損慰助金受理已達3萬2851件，預計將於下周完成8成撥付。圖／台南市政府提供

丹娜絲風災及728豪災導致嚴重災情，台南市政府指出，統計至8日，屋損慰助金受理已達3萬2851件，預計將於下周完成8成撥付；房屋受損面積20平方公尺以上及待釐清申請件數有1萬8584件，已訪視戶數有1萬6484戶，僅剩2100戶預計11日前完成訪視。

市長黃偉哲表示，感謝中央自7月30日後迅速調整救災分工，使17個災區的修繕、拆除與廢棄物清運作業更有秩序、更有效率。市府團隊即使周末假日也不休息，針對危險建物拆除、房屋修繕媒合等方案將加速推動，全力協助受災居民申請與施工。

黃偉哲說，自前進指揮所成立以來，市府與中央密切合作，配合中央指揮體系深入各區說明，住戶若有修繕意願，政府優先媒合廠商，並統一屋頂施工價格，弱勢戶修繕或拆除費用由政府全額負擔，目前重災17區由中央和地方分區認養媒合廠商和家戶，全面加速南市災後修繕與復原工作，希望能在中央與地方協力同心，幫助受災戶早日重建安全家園。

在廢棄物清理部分，市府規畫多處集中暫置場，針對石綿清理已配送太空包並建立台南市石綿地圖，加強後續清理效率。目前已受理6146件登記，累計清運達987.18公噸，並持續清理中。未來也將與民間強化合作，進行無主散落石棉調查及清理工作。

黃偉哲感謝行政院近日通過災後救助特別條例，相信下周送立法院能很快通過，在財源與作業程序獲得保障後，將能更快完成災區家園重建，幫助民眾早日走出災害陰影。

丹娜絲颱風侵襲及7月28致災性豪雨對雲嘉南地區造成嚴重災情，行政院於7月30日設立「雲嘉南災後復原前進指揮所」，由政務委員陳金德擔任指揮官，結合中央部會及地方政府、產業公會專業力量共同協助災民。

賴清德總統今日前往台南市民治市政中心視察前進指揮所，並與中央、地方機關及在地營造、建築公會代表進行意見交流，市長黃偉哲也全程陪同，希望在各單位共同合作下，早日完成災區家園重建。

賴總統表示，中央與地方已展開多項協力措施，在農業方面，採全品項免勘查，讓農民直接請領天然災害現金救助，並提供利息全額補貼貸款及提高設施補助比例；住屋方面，台南市約有3萬多戶受損，中央與市府依損害面積補助2萬至10萬元，並協助提供臨時修繕；公共工程部分，調度人力支援房屋修繕，並由環境部協助廢棄物及石綿清理。災後修繕將遵循「穩定市場、合法快速、加速修繕」原則，統一定出施工價格，並鼓勵民間參與，加速居民返家復原。

災後 台南 黃偉哲 丹娜絲

