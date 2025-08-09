影／視察雲嘉南災後重建復原 賴總統致歉指示救助四原則

賴清德總統今天到台南「雲嘉南災後重建復原前進指揮所」，表情嚴肅聽取市政府及前進指揮官陳金德簡報災後復原進度，並向廣大災民致歉。指示農業漁業損失救助「一定要達到從優、從速、從簡、從寬四個原則」辦理。

賴總統表示，這次颱風跟接二連三豪大雨相當罕見，對台南嘉義對南部帶來嚴重災情，「是120年第一次由台灣海峽由南向北，在嘉義轉進，跟過往路線完全不同。」雲嘉南平原首當其衝。光電線桿就倒了3、4千支，嘉義3座高壓電塔全倒，基地台損壞1300座之多。

他說，丹娜絲颱風對嘉南影響就非常、非常大，嘉南地區停電仍10多天之久，對市民帶來很大衝擊。雖台電已全心全力投入，也有員工甚至為了搶救電力恢復不幸犧牲。「但是我仍然要對我們受影響的民眾表達歉意，也希望大家能夠了解這次的颱風是相當罕見。」

他說，另三個颱風沒進台灣本土，挾帶雨量「累積已經超過莫拉克颱風」，這對南、嘉、高、屏是很嚴重的打擊。希望中央、地方攜手合作，共同面對，幫助南部受影響民眾盡速解決困難，能迅速恢復正常生活，「我要感謝大家，大家辛苦了。」

賴總統表示、中央已提出特別方案協助地方、幫助受災民眾。第一是農業損失採「全品項、免勘查」，直接可請領天然災害現金救助。第二過去颱風要請領天然災害現金救助要經勘查，如現金災害救助金額不夠，政府有提供貸款，但需付利息1.415%，這次利息也全由中央補貼，時間一年之久。第三過往對農業設施補助這次也大大提高，包括竹筏、漁船、溫室、農舍、畜舍等等，補助都提高五到八成。

賴總統希望中央跟地方協力幫助農漁民迅速恢復生活，盡量減低衝擊。邀請市政府團隊農業漁業損失救助「一定要達到從優、從速、從簡、從寬。」既然中央已經設定各項標準，希望地方在執行的時候務必秉持以上四個原則辦理。

賴總統說，這次罕見有4萬多戶戶屋頂被颱風刮走，光是台南就有3萬多戶，主要分布17個行政區。所以第一時間就馬上宣布：屋頂損壞20平方米到100平方米由中央補助5萬塊錢，損壞100平方米以上由中央補助每戶10萬元，20平方米以下由市府來補助每戶兩萬元。

他說，中央地方協力進駐認養行政區，把公共工程工班導引進來，且工班是有得到金牌的工班。採取原則第一要「穩定市場。因為在這種狀況之下，我們很擔心，怕有哄抬物價的情況。因為一時之間需求很多，怕料不夠會有哄抬，感謝陳金德政委特別注意這一點，所以修繕第一個原則就是穩定市場。價格都是一定。好比說波浪板每坪兩千塊元、彩色金屬鋼板3千塊元、泡棉防熱的每坪4千塊元。」