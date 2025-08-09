豪雨惹禍！南科聯外要道「西拉雅大道」箱涵沈陷現裂縫 緊急搶修中

南科重要聯外道路西拉雅大道近陽光大道2處箱涵伸縮縫昨天傍晚有局部裂縫，水利局封閉部分道路緊急搶修，提醒用路人注意或改道，因周一上班車流量就相當大，水利局說要視這兩天搶修狀況才能知道周一前能否完工。

水利局表示，當天接獲民眾通報，指道路出現局部凹陷，因鄰近雨水下水道，該局即刻派員辦理雨水下水道開孔，及辦理縱走檢視作業，發現箱涵2處伸縮縫有局部裂縫。初步研判是先前豪雨導致地下水位升高，箱涵有沈陷現象導致裂縫。

水利局表示，目前正積極辦理箱涵修復作業，並派遣交管人員於現場指揮交通，今、明兩天都會封閉部分車道，提醒用路人經過此路段時，注意行車安全或改道。由於周一上班人車流量較大，將趁著週六、週日全力搶修，並加強安全維護。