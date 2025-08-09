快訊

丹娜絲颱風、西南氣流賑災 交通部所屬企業捐款5350萬

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
交通部感謝13家所屬及轉投資企業捐款逾5千萬。公路局、高公局、鐵道局媒合超過800戶居民重建家園。圖／交通部提供
台灣日前遭丹娜絲颱風、西南氣流影響，連日降下超大豪雨，引發南部地區嚴重積淹水、房屋損毀，民眾日常生活受到重大衝擊。交通部長陳世凱上周捐出1月所得拋磚引玉，所屬事業亦陸續盡棉薄之力，截至今天，已有13家交通部所屬及轉投資企業捐贈5350萬元；此外，公路局、鐵道局、高速公路局也投入人力與機具，並媒合廠商協助南部居民重建家園，已媒合821戶。

陳世凱上周捐出1個月所得至「衛福部財團法人賑災基金會」專戶，鼓勵社會各界共同響應協助災後重建。截至今天，已有中華航空1000萬、高鐵1000萬、中華電信1000萬、陽明海運1000萬、台灣航業500萬及台灣世曦200萬等13家交通部所屬及轉投資企業捐贈，共計5350萬元善款。

交通部公路局、鐵道局與高速公路局同時進駐南部災區，200名同仁投入其中，並媒合多家廠商協助災民重建住家。公路局已媒合297戶、災損房屋丈量作業84戶、累計動工數7戶，國全營造及全輝營造進場辦理1戶低收入戶之動工拆除作業，東笠營造進場辦理3戶一般戶拆除作業。鐵道局南工分局媒合78戶，施工中1件、災損房屋丈量作業39戶。高公局媒合446戶、災損房屋丈量作業37戶，由威勝營造、義力營造及宏義工程認養7戶低收入戶房屋負責修繕。

陳世凱感謝第一線交通隊同仁、所屬事業與民間企業在這段時間全力投入救災與重建工作。大家不分職務、不論日夜，冒著高溫與不穩定天氣到災區協助，不僅展現了交通部團隊的行動力與凝聚力、展現企業社會責任，更傳達對受災鄉親最實質的關懷，這份團結與付出，讓社會看見交通部在關鍵時刻挺身而出的責任感。

陳世凱也提醒所有投入救災的夥伴，在協助居民修繕房屋的過程中，務必將安全放在第一位，注意環境風險。災後重建是一條漫長的路，交通部會持續動員人力、資源與專業，並與地方政府、民間企業攜手合作，讓受災民眾早日重返安定生活，共同守護家園。

