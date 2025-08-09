快訊

分手魏如萱小男友！若盈「身體出狀況」舌頭遭感染破5洞哭了…舊愛Ian現身按讚

他控屋馬燒肉3280和牛套餐「全是油花」！公司出面回應了

【即時短評】原來對等關稅要加徵20%！民進黨使壞…還要笑大家笨

聽新聞
0:00 / 0:00

廢石棉瓦已清除811公噸 南市環保局：免費太空包加速清運

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市廢石棉瓦累計已清運811.19公噸。圖／台南市環保局提供
台南市廢石棉瓦累計已清運811.19公噸。圖／台南市環保局提供

台南市丹娜絲風災過後造成石棉瓦災情，環保局表示，截至7日廢石棉瓦登記已達6030件，累計清運811.19公噸。環保局已配送6590個太空包至溪北地區的各區公所，民眾如有需求可向區公所免費索取太空包。

為加速各災後住戶石綿建材清理作業，環保局已滾動式檢討清理應變機制，聯合各區公所及里長提供便捷協助，包括主動巡查、發送太空包、增派清運車輛機具，若有民眾自行包妥石棉瓦卻未事前登記，也會主動清運，務求加速裝袋石棉瓦的清運進度，協助市民盡速恢復家園。

為將石棉瓦危害降至最低，環保局與成功大學環境醫學研究所特聘教授兼副校長李俊璋，到佳里區石棉瓦清理現場向民眾說明安全防護措施，提醒民眾清理時務必配戴防塵口罩及防護手套、穿著長袖及長褲，以水潤濕石棉瓦，清理完成後應更換衣物、盥洗。

環保局表示，寺廟、教堂、私立學校、農會、倉庫、個人農業設施等非廢棄物清理法指定事業，均可向環保局提出申請。如屬畜牧場、漁業設施、農業設施則由農業局審認風災受損對象，並造冊列管，石棉瓦拆除裝袋後請暫置於場內或農業局指定暫置點，另應考量清運車輛可抵達之處。

環保局也提醒，如果家中有石綿建材受風災損壞，應盡速聯繫合格廠商進行評估與安全拆除，裝袋完成請盡速向環保局或區公所登記清理，也可由里長提供里內石綿暫置點，再由環保局安排清運。如對申請流程不清楚，可透過LINE官方帳號（@960mbykg）一對一詢問。

石棉 環保局 丹娜絲

延伸閱讀

一堆人搞錯！魚刺、骨頭是「廚餘還垃圾」？環保局公布正解

災後環境大消毒 南市9月底前完成全市649里及338間校園噴藥

新竹清潔車GPS訂位不準…民倒垃圾苦等 市府優化改版

國民黨團質疑小二甲有弊案 南市農業局：均依法審查

相關新聞

丹娜絲颱風、西南氣流賑災 交通部所屬企業捐款5350萬

台灣日前遭丹娜絲颱風、西南氣流影響，連日降下超大豪雨，引發南部地區嚴重積淹水、房屋損毀，民眾日常生活受到重大衝擊。交通部...

廢石棉瓦已清除811公噸 南市環保局：免費太空包加速清運

台南市丹娜絲風災過後造成石棉瓦災情，環保局表示，截至7日廢石棉瓦登記已達6030件，累計清運811.19公噸。環保局已配...

屋損補助 台南市僅2成通過

丹娜絲風災後台南市屋損慰助金申請高達3萬2千戶左右，目前通過6533戶，傳岀基層公務人員擔心有假報或虛報坪數，市府說會抽...

台南府城南門段城牆塌了 下周搶修

持續豪雨，台南國定古蹟傳災情，「台灣府城城門及城垣殘蹟」南門段城垣疑雨水滲蝕，結構受損傾斜塌陷，城牆出現裂縫持續傾斜，塌...

雨後積水恐引爆疫情 高雄啟動無人機巡查防堵登革熱、屈公病

雨後防疫，高雄市長陳其邁今下午偕跨局處防疫團隊，前往三民區民族市場與鳳山區工協市場視察，除檢查市場排水設施、攤位環境，也...

7月雨量破21年紀錄！台中太平山區農產品運輸受阻 市府允全力搶通

台中市7月28日至8月4日連日強降雨，今年7月雨量破21年紀錄，造成太平山區55條道路中斷，農作物運輸受阻，衝擊農民生計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。