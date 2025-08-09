廢石棉瓦已清除811公噸 南市環保局：免費太空包加速清運

台南市丹娜絲風災過後造成石棉瓦災情，環保局表示，截至7日廢石棉瓦登記已達6030件，累計清運811.19公噸。環保局已配送6590個太空包至溪北地區的各區公所，民眾如有需求可向區公所免費索取太空包。

為加速各災後住戶石綿建材清理作業，環保局已滾動式檢討清理應變機制，聯合各區公所及里長提供便捷協助，包括主動巡查、發送太空包、增派清運車輛機具，若有民眾自行包妥石棉瓦卻未事前登記，也會主動清運，務求加速裝袋石棉瓦的清運進度，協助市民盡速恢復家園。

為將石棉瓦危害降至最低，環保局與成功大學環境醫學研究所特聘教授兼副校長李俊璋，到佳里區石棉瓦清理現場向民眾說明安全防護措施，提醒民眾清理時務必配戴防塵口罩及防護手套、穿著長袖及長褲，以水潤濕石棉瓦，清理完成後應更換衣物、盥洗。

環保局表示，寺廟、教堂、私立學校、農會、倉庫、個人農業設施等非廢棄物清理法指定事業，均可向環保局提出申請。如屬畜牧場、漁業設施、農業設施則由農業局審認風災受損對象，並造冊列管，石棉瓦拆除裝袋後請暫置於場內或農業局指定暫置點，另應考量清運車輛可抵達之處。

環保局也提醒，如果家中有石綿建材受風災損壞，應盡速聯繫合格廠商進行評估與安全拆除，裝袋完成請盡速向環保局或區公所登記清理，也可由里長提供里內石綿暫置點，再由環保局安排清運。如對申請流程不清楚，可透過LINE官方帳號（@960mbykg）一對一詢問。