屋損補助 台南市僅2成通過

丹娜絲風災後台南市屋損慰助金申請高達3萬2千戶左右，目前通過6533戶，傳岀基層公務人員擔心有假報或虛報坪數，市府說會抽驗也會提供法律協助，符合資格就盡速核發，目前已經發出1億4千多萬元。此外，台南泡水或受損車輛比照丹娜絲風災補助、商家攤商補助1萬；另中央媒合廠商修繕，嘉義朴子市已收件276件。

市府指，依補助標準，屋頂與外牆損壞面積合計未達20平方公尺者補助1萬元、20至100平方公尺補助5萬元、逾100平方公尺者補助10萬元。部分案件落在門檻邊緣，申請人多附照片，但受損情形難以判斷，區公所需安排勘查，增加審核負擔。

市府秘書長尤天厚指出，市府已成立檢討小組進行滾動修正，針對申請5萬元與10萬元案件實施抽查，並提供基層人員法律協助。強調從速從寬，盼加速復原。

修繕方面，南市府與中央協調156家廠商協力，截至目前已媒合1078件，其中102件完成簽約、施工中21件、完工7件。17日前透過政府媒合完成簽約者、或9月30日前完成自行拆除作業者，皆可申請2萬元補助。

泡水或毀損車輛，汽車及大型重機最高補助1萬元、機車及掛牌微電車最高補助2000元，未達上限依實際修復費用核發，申請至29日，可網站或書面申請；災區有稅籍登記的商業店家、傳統市場及夜市攤商，若生財設備如鐵捲門、招牌等受損，也可申請每家1萬元補助。

水利署五河分署鼓勵營造廠商投入修繕，祭出「最有利標加分5分」獎勵，另有上工獎勵金，低收入戶免費修繕，於嘉義縣朴子市公所受理申請。