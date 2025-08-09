聽新聞
屋損補助 台南市僅2成通過

聯合報／ 記者吳淑玲黃于凡／連線報導
台南市災區屋損修繕目前媒合完成案件1078件，102件已完成簽約，已在施工中21件，完工7件。圖／台南市工務局提供
台南市災區屋損修繕目前媒合完成案件1078件，102件已完成簽約，已在施工中21件，完工7件。圖／台南市工務局提供

丹娜絲風災後台南市屋損慰助金申請高達3萬2千戶左右，目前通過6533戶，傳岀基層公務人員擔心有假報或虛報坪數，市府說會抽驗也會提供法律協助，符合資格就盡速核發，目前已經發出1億4千多萬元。此外，台南泡水或受損車輛比照丹娜絲風災補助、商家攤商補助1萬；另中央媒合廠商修繕，嘉義朴子市已收件276件。

市府指，依補助標準，屋頂與外牆損壞面積合計未達20平方公尺者補助1萬元、20至100平方公尺補助5萬元、逾100平方公尺者補助10萬元。部分案件落在門檻邊緣，申請人多附照片，但受損情形難以判斷，區公所需安排勘查，增加審核負擔。

市府秘書長尤天厚指出，市府已成立檢討小組進行滾動修正，針對申請5萬元與10萬元案件實施抽查，並提供基層人員法律協助。強調從速從寬，盼加速復原。

修繕方面，南市府與中央協調156家廠商協力，截至目前已媒合1078件，其中102件完成簽約、施工中21件、完工7件。17日前透過政府媒合完成簽約者、或9月30日前完成自行拆除作業者，皆可申請2萬元補助。

泡水或毀損車輛，汽車及大型重機最高補助1萬元、機車及掛牌微電車最高補助2000元，未達上限依實際修復費用核發，申請至29日，可網站或書面申請；災區有稅籍登記的商業店家、傳統市場及夜市攤商，若生財設備如鐵捲門、招牌等受損，也可申請每家1萬元補助。

水利署五河分署鼓勵營造廠商投入修繕，祭出「最有利標加分5分」獎勵，另有上工獎勵金，低收入戶免費修繕，於嘉義縣朴子市公所受理申請。

台南 嘉義 災損 丹娜絲

延伸閱讀

影／走過莫拉克傷痛16年 小林村民為丹娜絲受災戶流淚

颱風重創台南 美國大洛杉磯台灣會館捐款10萬美元賑災

核撥率僅20％…台南屋損補助申請爆量3.2萬戶 基層公務員壓力大

嘉縣6鄉因雨停班多日 風災臨工登記延長至8/15

相關新聞

台南府城南門段城牆塌了 下周搶修

持續豪雨，台南國定古蹟傳災情，「台灣府城城門及城垣殘蹟」南門段城垣疑雨水滲蝕，結構受損傾斜塌陷，城牆出現裂縫持續傾斜，塌...

屋損補助 台南市僅2成通過

丹娜絲風災後台南市屋損慰助金申請高達3萬2千戶左右，目前通過6533戶，傳岀基層公務人員擔心有假報或虛報坪數，市府說會抽...

雨後積水恐引爆疫情 高雄啟動無人機巡查防堵登革熱、屈公病

雨後防疫，高雄市長陳其邁今下午偕跨局處防疫團隊，前往三民區民族市場與鳳山區工協市場視察，除檢查市場排水設施、攤位環境，也...

7月雨量破21年紀錄！台中太平山區農產品運輸受阻 市府允全力搶通

台中市7月28日至8月4日連日強降雨，今年7月雨量破21年紀錄，造成太平山區55條道路中斷，農作物運輸受阻，衝擊農民生計...

豪雨襲擊山城受創嚴重 高市府加發「這3區」每人500元慰助金

高雄山區受連日豪雨襲擊，尤以桃源、那瑪夏、茂林3區受創最為嚴重，民宅倒塌、農地流失、聯外道路中斷，重建路漫長。高市府今宣...

陳其邁宣布：三原鄉每人發500元慰助金 死亡或失蹤80萬元

0728豪雨重創高雄山區，民宅、農地及聯外道路受損，市府今宣布，7月27日前設籍桃源、那瑪夏及茂林三區居民每人可領500...

