雨後積水恐引爆疫情 高雄啟動無人機巡查防堵登革熱、屈公病

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高市府出動無人機觀察高處是否積水。圖／衛生局提供
高市府出動無人機觀察高處是否積水。圖／衛生局提供

雨後防疫，高雄市長陳其邁今下午偕跨局處防疫團隊，前往三民區民族市場與鳳山區工協市場視察，除檢查市場排水設施、攤位環境，也利用無人機巡查屋頂，當場發現水塔未覆蓋、屋簷排水槽積水等隱藏死角，要求立即清除。

近期登革熱屈公病防疫拉起雙警報，截至8月6日，今年全國境外移入登革熱累計126例、屈公病17例；高雄市分別有境外移入登革熱12例、屈公病1例，暫無本土病例，但境外疫情升溫，加上豪雨過後環境積水增加、市場人潮密集，這是本土疫情最容易被引爆的高風險時刻。

陳其邁今市場巡查，除查看地面排水與攤台衛生，要求管理人員留意高處積水，也啟動無人機發現高處的問題點，包括棄置飲料杯、間隙水槽積水與水塔缺蓋等，都是傳統巡檢難以發現的隱藏風險。

陳其邁表示，屈公病與登革熱都由白線斑蚊、埃及斑蚊傳播，症狀多相似，但屈公病患者約七成會出現關節疼痛或關節炎，甚至有長期後遺症，必須與登革熱一併防範。

陳其邁說，防治關鍵在於消除孳生源，雨後48小時內，居民必須巡視家戶與周邊環境，落實巡、倒、清、刷，徹底清除積水容器，否則病媒蚊密度升高，疫情將難以控制，另環保局動員高空作業車，可協助屋簷排水溝噴藥防疫。

他強調，防疫並非衛生單位單打獨鬥，需要環保、民政、經發等跨局處合作，結合市場管理方與社區動員，才能在黃金時間阻斷疫情。

衛生局指出，將持續擴大運用無人機與環境監測技術，針對傳統市場、空地、工地與社區高風險點加強巡檢，同步推進環境整理、積水清除與藥劑噴灑作業，防堵境外病毒在社區落地生根。

衛生局提醒，登革熱與屈公病目前均無特效藥，唯有減少病媒蚊孳生才能從源頭防堵，雨後一周關鍵防役期，落實環境整頓，避免成為疫情本土熱點。

豪雨過後，市長陳其邁今前往三民區民族市場視察防疫。圖／衛生局提供
豪雨過後，市長陳其邁今前往三民區民族市場視察防疫。圖／衛生局提供
環保局動員高空作業車，協助清理及噴藥防治，杜絕病媒蚊在高處孳生。圖／衛生局提供
環保局動員高空作業車，協助清理及噴藥防治，杜絕病媒蚊在高處孳生。圖／衛生局提供
豪雨過後，市長陳其邁今前往三民區民族市場視察防疫。圖／衛生局提供
豪雨過後，市長陳其邁今前往三民區民族市場視察防疫。圖／衛生局提供
豪雨過後，市長陳其邁今前往三民區民族市場實地視察。圖／衛生局提供
豪雨過後，市長陳其邁今前往三民區民族市場實地視察。圖／衛生局提供
豪雨過後，市長陳其邁今前往三民區民族市場視察防疫。圖／衛生局提供
豪雨過後，市長陳其邁今前往三民區民族市場視察防疫。圖／衛生局提供

