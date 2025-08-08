0728豪雨農損破4億元 屏東逾1億最多
農業部最新統計，7月28日豪雨造的農業災害損失，到今天下午5時，已破新台幣4億元，屏東縣超過1億元最多。
農業部發布新聞稿，農糧署、畜牧司及漁業署彙整各直轄市、縣市政府查報資料，至下午5時，農業產物及民間設施估計損失4億3419萬元。
各縣市中，以屏東縣損失1億1462萬元最多，其次是台中市7953萬元、高雄市7538萬元、南投縣6930萬元、嘉義縣3194萬元、雲林縣1600萬元。
農產損失估計3億2024萬元，農作物被害面積3199公頃，損害程度24%，換算無收穫面積768公頃，受損作物主要為柿，被害面積572公頃，損害程度20%，換算無收穫面積114公頃，損失金額6938萬元，其次為薑、棗、木瓜及鳳梨。
畜產損失部分，農業部估計2197萬元，受損畜禽主要為豬2089頭，受損金額1653萬元，其次為雞、鵝及鴨。
漁產損失估計2066萬元，主要為文蛤，損失金額1294萬元，其次為吳郭魚。
民間設施部分，估計損失7132萬元，其中農田流失及埋沒損失6453萬元，主要是高雄市農田流失29.5公頃、埋沒37.5公頃；農業設施估計損失38萬元，主要是水平棚架網室及塑膠布溫網室受損；畜禽設施估計損失641萬元，主要是畜禽舍毀損。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言