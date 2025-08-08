0728豪雨農損破4億元 屏東逾1億最多

快訊

中央社／ 台北8日電

農業部最新統計，7月28日豪雨造的農業災害損失，到今天下午5時，已破新台幣4億元，屏東縣超過1億元最多。

農業部發布新聞稿，農糧署、畜牧司及漁業署彙整各直轄市、縣市政府查報資料，至下午5時，農業產物及民間設施估計損失4億3419萬元。

各縣市中，以屏東縣損失1億1462萬元最多，其次是台中市7953萬元、高雄市7538萬元、南投縣6930萬元、嘉義縣3194萬元、雲林縣1600萬元。

農產損失估計3億2024萬元，農作物被害面積3199公頃，損害程度24%，換算無收穫面積768公頃，受損作物主要為柿，被害面積572公頃，損害程度20%，換算無收穫面積114公頃，損失金額6938萬元，其次為薑、棗、木瓜及鳳梨。

畜產損失部分，農業部估計2197萬元，受損畜禽主要為豬2089頭，受損金額1653萬元，其次為雞、鵝及鴨。

漁產損失估計2066萬元，主要為文蛤，損失金額1294萬元，其次為吳郭魚。

民間設施部分，估計損失7132萬元，其中農田流失及埋沒損失6453萬元，主要是高雄市農田流失29.5公頃、埋沒37.5公頃；農業設施估計損失38萬元，主要是水平棚架網室及塑膠布溫網室受損；畜禽設施估計損失641萬元，主要是畜禽舍毀損。

相關新聞

豪雨襲擊山城受創嚴重 高市府加發「這3區」每人500元慰助金

高雄山區受連日豪雨襲擊，尤以桃源、那瑪夏、茂林3區受創最為嚴重，民宅倒塌、農地流失、聯外道路中斷，重建路漫長。高市府今宣...

高雄綠營關懷災區 「逆風」議員黃明太這次沒罵人改捐錢

高雄山區此次豪雨受創嚴重，桃源更發生一家五口墜谷意外，繼國民黨高市議會黨團發起議員一日捐之後，民進黨高市黨部今天致送5萬...

父親節忙搶修屋頂 慈濟志工：盼讓大家早點過正常日子

丹娜絲颱風造成嘉義縣上千戶屋頂遭掀飛及毀損，慈濟基金會在嘉義、台南號召工班協助災後修繕房屋，工人在第一線搶修，錯過父親節...

雨後積水恐引爆疫情 高雄啟動無人機巡查防堵登革熱、屈公病

雨後防疫，高雄市長陳其邁今下午偕跨局處防疫團隊，前往三民區民族市場與鳳山區工協市場視察，除檢查市場排水設施、攤位環境，也...

7月雨量破21年紀錄！台中太平山區農產品運輸受阻 市府允全力搶通

台中市7月28日至8月4日連日強降雨，今年7月雨量破21年紀錄，造成太平山區55條道路中斷，農作物運輸受阻，衝擊農民生計...

陳其邁宣布：三原鄉每人發500元慰助金 死亡或失蹤80萬元

0728豪雨重創高雄山區，民宅、農地及聯外道路受損，市府今宣布，7月27日前設籍桃源、那瑪夏及茂林三區居民每人可領500...

