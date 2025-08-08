快訊

7月雨量破21年紀錄！台中太平山區農產品運輸受阻 市府允全力搶通

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
民政局長吳世瑋（右一）今率隊勘察太平區北勢坑農路搶通工程。圖／台中市政府提供
民政局長吳世瑋（右一）今率隊勘察太平區北勢坑農路搶通工程。圖／台中市政府提供

台中市7月28日至8月4日連日強降雨，今年7月雨量破21年紀錄，造成太平山區55條道路中斷，農作物運輸受阻，衝擊農民生計甚鉅。民政局長吳世瑋今赴太平勘察搶通工程，他指示區公所全力加速搶通，確保當地交通安全及促進產業持續發展。

吳世瑋今率副局長彭岑凱、專委洪紹欽、太平區長陳柏宏、光隆里長張雅芳、興隆里長張閔南、黃竹里長林元成等人，勘察興隆里、光隆里北勢坑道路，以及黃竹里滴水農路搶通工程。

吳世瑋說，這二處災點土石坍崩情況嚴重，為運輸龍眼、荔枝及筍子等農作物的主要道路，災情衝擊農民生計甚鉅，他指示區公所全力加速搶通，同時嚴密落實緊急防護措施，防範豪雨引發二次災害。

吳世瑋指出，近期連日強降雨共造成太平山區55條道路受阻，公所除努力維持道路通行外，其中14條須災後復建工程，包括興築擋土牆、製作隔框或噴漿護坡，以防止下次豪雨再次崩塌，已要求公所盡速針對各災損點安全評估及研擬復建計畫，加速災後復建步伐，確保當地交通安全及促進產業持續發展。

陳柏宏說明，目前搶通作業優先處理受困住戶及主要交通要道，其次為產業道路，確保農產品運輸及當地經濟活動不中斷，後續將視天候全面巡查，清除路面淤泥並疏通排水溝。

陳柏宏指出，另針對豪雨引發的邊坡滑落與擋土牆崩坍，災情輕微部分由公所迅速修復，防止二次災害；復建施工期間，公所會進行封路及交通警示標示，並透過公告及臉書群組加強宣導，提醒民眾注意安全。

